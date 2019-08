Ratt ‘Back for more’

Ratt, banda emblemática de la era del hard rock, viene a dar un concierto lleno de éxitos y mucha nostalgia a Speaking Rock.

Dentro de la oferta de espectáculos que el casino paseño brinda de manera gratuita, se programa este concierto que iniciará a las 8 de la noche, sin embargo, el público puede llegar desde las 5 de la tarde y así disfrutar de la venta de comida y bebidas que se da en el lugar.

Formada en San Diego, California, su éxito se registró en la década de los años ochenta, cuando el glam rock, el hard rock y el heavy metal estaban en la punta.

De esos años de melenas largas y mallones entallados, el grupo trae a su presentación canciones inolvidables como ‘Round and round’, ‘Wanted man’, ‘Lay it down’, ‘You're in love’ y ‘Back for more’, entre otras.

Considerada por la cadena televisiva VH1 como la número 79 de su listado ‘Los 100 mayores artistas de hard rock’, Ratt ha tenido infinidad de miembros; la alineación actual la conforma sus fundadores Stephen Pearcy y Juan Croucier, además de Warren DeMartini, Carlos Cavazo y Jimmy Degrasso.

De hecho, fueron el cantante Stephen Pearcy y el bajista Juan Croucier quienes recientemente confirmaron que la banda planea grabar un nuevo disco en 2020.

Para anteceder a su presentación, la banda de metal paseña Texas Voodoo Stomp abrirá el concierto. No se lo pierda.





Ratt

17 de agosto a las 8:00 p.m.

Speaking Rock

122 S. Old Pueblo Dr.

Entrada libre