Que el estrés no gane

El estrés es la respuesta natural del cuerpo a cualquier cosa que requiere atención o acción y, de acuerdo con el psicoterapeuta Mario Guerra, el problema no es tenerlo, sino que se dispare y se vuelva incontrolable.

"Cuando sometemos al cuerpo a demasiadas cosas, es cuando nos sentimos saturados y éste se presenta", expresa el coach ontológico.

De acuerdo con el experto, poner límites efectivos, tanto para las demás personas como para uno mismo, es una de las claves para mantener un bienestar emocional y mental, de lo contrario, se pueden presentar síntomas como baja autoestima, culpa, ansiedad, necesidad de reconocimiento y una alteración a la salud.

"Estrés es igual a presión y la pregunta es ¿qué tanta puedes ponerle a tu día?. No debería ser mayor a la que el cuerpo puede recibir sin colapsar, sin sentirse angustiado o estancado", añade el fundador de Encuentro Humano.

"Socialmente, el descanso y poner pausa es mal visto y, por el contrario, es bien vista una persona atareada o que se vea muy ocupada... pero, eso está mal".

Por otro lado, la ansiedad ya no depende de una reacción física, sino mental, pues es un estado de miedo anticipado que puede generar efectos importantes en las hormonas.

"Hay un exceso de futuro y distorsión, aquello que era chiquito, ya se hizo un gran demonio. Ante la amenaza, te sientes indefenso porque sientes que no vas a poder con la situación y que todo lo que puede salir mal, saldrá mal", dice el también hipnoterapeuta.

"La mente quiere saberlo todo, aquí y ahora, y debemos aprender a vivir con la incertidumbre. Hay que entender que no todo lo que nos asusta es peligroso y siempre digo, si puedes evitarlo, hazlo; si no puedes, repáralo, y si no puedes repararlo, adáptate a la nueva realidad".

La meta no es eliminar el estrés y la ansiedad, ya que, en una dosis sana, nos mantienen activos y alejados del peligro, es algo inherente del ser humano, el secreto está en que alcancen niveles no problemáticos.

Lo anterior, lo puedes lograr a través de tres tips: desacelerar, cuestionar la mente y cuidarla. La respiración en tiempos (cinco para inhalar, dos para retener y siete para exhalar) es una de las formas más conocidas, pues de esta forma se estimula el nervio vago.

De igual forma, hay que preguntarse ¿el sentimiento es real?, ¿qué necesito resolver aquí y ahora?, ¿qué voy a hacer a continuación? y ¿es temporal o es permanente?.

"También es importante organizarse, delegar, pedir ayuda y renunciar a actividades que no puedes hacer en un día ordinario, hay que hacer menos y hacerlo mejor, porque la mayor parte de las cosas que decimos o llevamos a cabo, no son esenciales".

ASÍ LO DIJO

"Para bajar el estrés hay que aprender a desacelerar, pero no siempre queremos afrontar las consecuencias de decir que no. Es necesario que nos escuchen, pero también escucharnos a nosotros mismos".

Toma nota

Debes evitar las siguientes situaciones.

+ Dormir mal o comer poco o no sano

+ No estar adecuadamente hidratado

+ Haber bebido alcohol antes de una situación demandante

+ Acumular agotamiento físico o mental