Puro sabor a garnacha

Todas las tardes desde las 6:00, en el 5720 de la avenida Vicente Guerrero se abre un portón, de donde más tarde empieza a emanar un delicioso aroma a enchiladas, tacos dorados y gorditas de maíz fritas.

Así, desde hace 33 años, a partir de las 6:00 los vecinos y conductores que transitan por la vía de forma regular, saben que en ese portón van a encontrar a doña Martha, –la propietaria del lugar– frente al comal que con una habilidad extraordinaria despacha las órdenes en minutos.

Los comensales caen primero atrapados por el delicioso aroma, y luego por el sazón inigualable de las enchiladas, de las gorditas y de los tacos.

Las gorditas de maíz fritas y los tacos doraditos pueden llevar en su interior papa con queso, picadillo, carne deshebrada o frijolitos con queso.

Sin dejar de preparar las órdenes de su clientela de fin de semana, –entre ellos una impaciente mujer que reclamaba el que no le respetaran su turno–, Martha parece estar acostumbrada a todo tipo de personalidades y permanece impasible, pero concentrada en la preparación de los pedidos.

Me platica que su madre ya fallecida fue quien la enseñó los secretos de la preparación de estas deliciosas enchiladas, y que fue su madre quien empezó en este lugar hace 33 años.

“Mi mamá fue la que empezó aquí a vender, mi hermana y yo le ayudábamos”.

Oriunda de Guanajuato, Martha es viuda y es madre de tres hijos, a quienes ha sacado adelante con el producto de su trabajo.

Dice que ha venido gente desde El Paso y desde otras colonias alejadas de ese punto exclusivamente a probar su comida, por ejemplo uno de sus clientes que en ese momento degustaba una orden de enchiladas y aunque prefirió no darme su nombre, me platicó que reside en la ciudad de Chihuahua y cuando viene a Juárez, no pierde oportunidad de comerse unos taquitos o unas órdenes de enchiladas de doña Martha.

Yo me rendí por una orden de enchiladas repletas de queso y con un sabor en su punto, picositas pero muy muy (así, al doble) sabrosas.













Si se te antojó, visita a doña Martha en

Enchiladas y Gorditas ‘El Portón’

Avenida Vicente Guerrero 5720

(Antes de la glorieta de la Avenida del Charro)

Abierto de lunes a domingo de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.