Prepara un tonificante de romero casero para mejorar la apariencia de tus piernas

La mayoría de las mujeres nos sentimos inseguras con la celulitis porque tenemos la idea de que le da mal aspecto a nuestras piernas.

Y aunque puede que sí, hay algunos trucos para disimularla. Sin embargo es importante que sepas que este remedio casero funciona pero no es milagroso.

Si quieres que tus piernas luzcan con menos celulitis entonces considera hacer ejercicio y llevar una dieta libre de azúcar, sodio y grasas.

Pero no te frustres si la celulitis no desaparece por completo TODAS LAS MUJERES tenemos celulitis y eso no nos hace menos hermosas.

Recuerda que lo contrario a la aceptación es la negación y estar en esa zona no es nada saludable para el autoestima. La negación es no ser libre y estar atrapado en los prejuicios.

Contrario a esto, la aceptación es no temer y sentirse satisfecho con lo que eres y con quién eres. Por eso es importante que nos mostremos tal y como somos sin ocultarnos, sin negarnos esa maravillosa sensación del sol en los muslos. ⁣

Ponte esos shorts, nada sin miedo a ser juzgada, haz el amor con la luz prendida y no tengas vergüenza, que la celulitis no te hace menos maravillosa.

¿Cómo hacer alcohol de romero casero para tratar la celulitis?

Ingredientes

1 manojo de romero fresco

150 ml de alcohol etílico de 96°

1 frasco de vidrio con capacidad de 300 ml

Procedimiento

Pon el manojo de romero en el frasco de vidrio y cúbrelo con el alcohol. Cierra el frasco y déjalo reposar por 15 días en un lugar fresco y oscuro para que las esencias del romero se adhiera en el alcohol.

Posteriormente coloca el alcohol de romero en tus piernas con un algodón y haz masajes fuertes en las zonas problemáticas, para estimular la circulación y disolver la grasa. Deja actuar la sustancia de 10 a 15 minutos y después enjuaga con agua fría.

Alcohol de romero para tratar la celulitis

La celulitis no hace distinción, la pueden tener tanto hombres como mujeres, y puede causar cierta inseguridad en algunas personas.

El alcohol de romero es un producto natural que puede ayudar a mejorar el aspecto de tus piernas, ya que reduce la retención de líquidos, mejora la circulación y ayuda a mantener la elasticidad de la piel.