¿Ya estamos en septiembre y todavía no te comes un chile en nogada? No alargues más la espera y complace al antojo con el exquisito platillo que es pilar de la gastronomía nacional.

En Ciudad Juárez son varios los restaurantes que en esta temporada añaden a su menú habitual el singular chile poblano bañado en salsa de nuez, relleno de exquisitos ingredientes que hace de cada bocado toda una experiencia.

Tradición del mes patrio que incluso hace su aparición desde agosto, comer chiles en nogada enaltece el patriotismo, provoca el disfrute y mantiene viva una costumbre que surgió en la cocina del convento de Santa Mónica en Puebla.

Y es que hay que recordar que la receta de los chiles en nogada fue creada pensando en honrar a Agustín de Iturbide y en celebrar la independencia de México, de ahí que las monjas agustinas se pusieran creativas a la hora de elaborar un manjar que tuviera los colores patrios.

Así, con el verde en el chile poblano, el blanco de la salsa de nuez y el rojo de la granada, el platillo pasó a la posteridad y se convirtió en el más representativo de la gastronomía mexicana.

Rocco

Tanto en Campos Elíseos como en Cantabria, Rocco ya te espera para servirte su exquisita receta de chiles en nogada. En la ciudad, cada septiembre este restaurante se gana los aplausos y el reconocimiento por preparar los más ricos chiles.

Barrigas

Las sucursales Campestre y Misiones de Barrigas ofrece durante todo septiembre chiles en nogada que sorprenderán a tu paladar.

Su sabor tradicional te espera en desde temprano hasta al anochecer.

María Chuchena

Es toda una tradición que María Chuchena oferte el rico platillo cada mes patrio.

En cocina se preparan chiles en nogada con un centro delicioso hecho a base de biznaga, manzana, res, puerco, y por supuesto, la nuez y la granada que son elementos obligados de esta delicia.

Corralito Streak House

El restaurante de exquisitos cortes ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín ya prepara y sirve chiles en nogada.

La tradición del mes patrio es propia de este lugar, donde se esmeran por servir los más ricos chiles rellenos y bañados de crema de nuez y su infaltable granada.

Dos siglos de tradición

Han pasado ya dos siglos desde la creación del platillo barroco que Agustín de Iturbide disfrutó hasta la saciedad.

De ese tiempo a la fecha, los aficionados al platillo se han multiplicado, y cada temporada invierten –hay incluso quienes viajan- para probar la exquisita tradición.

Es en el municipio de San Andrés Calpan, Puebla, donde se cosechan todos los ingredientes que se necesitan para su elaboración.

De hecho, es uno de los destinos favoritos de los amantes del chile en nogada, lugar donde cada año se realiza una feria donde se preparan las mejores versiones.

Los ingredientes

Los frutos del campo que se necesitan para preparar chiles en nogada no están disponibles todo el año, por eso es un platillo especial de la época.

Según las tradiciones y el ciclo de cosecha, comienzan a servirse el 28 de julio y culminan el último día de septiembre, explica el chef e investigador Ricardo Muñoz Zurita.

"Aunque, gracias a la refrigeración, su oferta pueden extenderse un par de semanas, no es posible tener chiles más allá de la segunda semana de octubre y mucho menos todo el año", agrega el autor del Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana.

Como la materia prima es de suma importancia a la hora de replicar la receta original, si nos ponemos exigentes, los ingredientes deben ser los siguientes: