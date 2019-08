Para ver en casa

Netflix celebra a las mamás este viernes con el estreno de la cinta de 1 hora y 40 minutos, Más que Madres, protagonizada por tres grandes de la pantalla grande: Felicity Huffman, Patricia Arquette y Angela Bassett.

La historia cuenta cómo Carol, Gillian y Helen al sentirse olvidadas por sus hijos ya adultos, van en busca de ellos a Nueva York; en el proceso, descubren que deben redefinir sus relaciones con sus hijos, amigos, y lo que es más importante, con ellas mismas.

Más que Madres está basada en la novela de William Sutcliffe: "Whatever Makes You Happy" y cuenta con la dirección de Cindy Chupack, quien también estuvo detrás de Sex and the City y Modern Family.

El guión es de la propia Chupack en coautoría con Mark Andrus, nomimado a un Óscar por la película Mejor... Imposible.

El morbo tras la polémica en la que se vio envuelta Felicity Huffman por cometer fraude en la universidad de su hija, es considerable, no sólo para el espectador, sino para la crítica especializada.

“En Otherhood (Más que Madres) existen vínculos que relacionan al personaje de Huffman con la actriz de la vida real, ya que interpreta a un personaje defectuoso, una madre que cree que sus propias acciones pueden hacer que cualquier cosa sea posible para su hijo”, publicó celebrity.nine.com.au.

No obstante, la mayoría de las críticas apuntan hacia lo positivo de la trama y la calidad actoral de las protagonistas.

“Hemos visto este tipo de historia muchas veces (aunque generalmente con hombres). Ahora son señoras que descubrirán que les encanta ser libres... sin duda algo divertido”, publicó firstshowing.net









Typewriter, miniserie que encanta





Tras el éxito de la recién estrenada serie hindú para Netflix, Leila (2019), llega a la plataforma otro serial de terror, dirigido por el galardonado Sujoy Ghosh: Typewriter.

El thriller de cinco episodios se desarrolla en Goa y trata de una casa encantada en Bardez Villa que despierta la curiosidad de un grupo de aspirantes a cazadores de fantasmas: Sameera Anand (Aarna Sharma), Bunty (Palash Kamble), Gablu (Mikhail Gandhi) y Nick (Aaryansh Malviya).

El problema surge luego de que Peter Fernández (Sameer Kochhar) y su esposa Jenny (Palomi Ghosh), deciden quedarse en la villa que era de su abuelo Madhav Mathews (Kanwaljit Singh), un novelista especializado en sobrenatural, cuya máquina de escribir teclea sola en la noche.

La crítica especializada tiene opiniones encontradas sobre esta miniserie, en especial alrededor del guión escrito por el propio Ghosh.

“Los textos del director a menudo son complicados, y no está claro si Typewriter es para niños o adultos”, publicó Arab News.

“Películas y programas indios que intentan lidiar con lo sobrenatural resultan graciosos o simplemente aburridos. Typewriter de Sujoy Ghosh es una emocionante miniserie que te deja deseando más”, mencionó por su parte el portal thequint.com.

Netflix tiene varias otras series indias programadas para este año, incluyendo en agosto la segunda temporada de Juegos Sagrados, serial basado en el best seller de Vikram Chandra, el cual fue descrito en su primera temporada como "lleno de originalidad".





TYPEWRITER: A partir de hoy, en Netflix





Series hindús





+ Leila: El 14 de junio estrenó en Netflix la primera temporada de este serial de seis episodios creado por Urmi Juvekar (Detective Byomkesh Bakshy!), que gira alrededor de una mujer (Huma Qureshi) quien busca en una comunidad segregada a la hija que perdió.





+ Juegos Sagrados: Mientras llega la segunda entrega, ve la primera protagonizada por Nawazuddin Siddique, ambientada en las cambiantes calles de Bombay. Disponible en Netflix.