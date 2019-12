Par de reinas

Natti Natasha y Becky G

12 de diciembre

8:00 p.m.

Coliseo de El Paso

Boletos: Desde 30 hasta 132 dólares más impuestos

A la venta en www.ticketmaster.com y taquilla del Coliseo

Boletos para la fecha original serán válidos para este show













Dicen que la tercera es la vencida, y por fin, después de reprogramar en dos ocasiones su presentación en El Paso, Natti Natasha viene a cumplir con sus seguidores y en compañía de Becky G.

Natti programó inicialmente el 9 de agosto como la fecha para traer su IllumiNATTI Tour al Coliseo de El Paso; reprogramó la fecha al 20 de septiembre y volvió a posponer para este 12 de diciembre.

Por un video que el Coliseo de El Paso emitió a través de sus redes sociales, en el que la invitada Becky G confirma su presencia en el concierto del 12 de diciembre, se puede tener la certeza de que esta vez la cantante dominicana cumplirá su compromiso en El Paso.

Natti Natasha y Becky G colaboraron en el exitoso tema ‘Sin Pijama’ y este 12 de diciembre unen su talento y sus éxitos en el Coliseo de El Paso.

Natti Natasha

Con solo un álbum en su haber, Natti cuenta con el respaldo de una amplia lista de éxitos propios y colaboraciones con Thalía, Daddy Yankee, Ozuna y los Jonas Brothers.

Don Omar fue su primer mentor en 2012 y bajo su tutela, grabó varios temas junto a él y con Daddy Yankee.

Su voz fue incluida en otras canciones y remezclas como las que hizo con Henry Santos y Plan B, pero fueron los duetos con Thalía (‘No me acuerdo’), Ozuna (‘Criminal’) y Becky G (‘Sin pijama’), los que la proyectaron a nivel internacional.

Recién llegada de una gira europea que incluyó presentaciones en España, Natti cumple la agenda de sus shows, en los que promociona su más reciente material, lanzado a principios de 2019, titulado ‘IlumiNATTI’.

Entre los sencillos del álbum hay una bachata de nombre ‘Quién sabe’, el ritmo urbano futurista ‘Me gusta’, el pop urbano ‘Pa’ mala yo’ y la balada ‘La Mejor Versión de Mí’ al lado de Romeo Santos.





¿Sabías?

-El nombre real de Natti Natasha es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista

-Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1986

-Lugar de nacimiento: Santiago de los Caballeros, República Dominicana

-Edad: 32 años

-Empezó cantando en la iglesia y tras ver su inclinación por el canto, sus padres la inscribieron en la Escuela de Artes de Santiago a los 8 años.





Becky G

Nacida en Estados Unidos de ascendencia mexicana, Becky G se dio a conocer en 2011 luego de subir sus videos al canal Youtube interpretando remezclas de canciones.

Uno de esos videos llamó la atención del productor Dr. Luke, quien le ofreció un contrato doble con Kemosabe Records y RCA Records.

El sencillo ‘Becky From The Block’ en 2013 empezó a captar miradas pero tras la colaboración de Pitbull para el tema ‘Can’t Get Enough’ (2014), la fama de Becky G empezó a ascender.

En 2014 también publicó la canción ‘Shower’, con la que ingresó al Top 20 de la lista Billboard Hot 100 y recibió una certificación multiplatino.

Fue sin embargo la canción ‘Mayores’, que se lanzó en julio de 2017 la que afianzó su paso en el territorio de la música y que alcanzó casi 2 mil millones de reproducciones en Youtube. Luego, en abril de 2018 y en colaboración con Natti Natasha publicó ‘Sin Pijama’, su segundo éxito mundial en español.

Este 12 de diciembre Becky viene a presentar todas estas canciones, sin faltar las de su nuevo álbum ‘Mala Santa’, que salió al mercado apenas el 17 de octubre pasado.

¿Sabías?

-El nombre real de Becky G es Rebecca Marie Gómez

-Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1997

-Lugar de nacimiento: Inglewood, California

-Edad: 22 años

-A fines de 2018 lanzó su propia línea de maquillaje denominada ‘Salvaje’ en asociación con la empresa Colour Pop.

-Sus cuatro abuelos son originarios de Jalisco.