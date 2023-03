Novedades en plataforma

Nuevos títulos se agregarán en próximos días a las plataformas de streaming, ensanchando así la oferta que hacen para mantener cautivos a sus suscriptores.

Los temas en estas series y películas son variados, pero la constante son los enredos, el suspenso, y en su caso, el toque cómico con el que las producciones de estreno llegan a estos servicios con el fin de entretener al público.

PUBLICIDAD

¿Quieres saber cuáles serán algunas de las novedades? Continúa leyendo.

Por Netflix

Misterio a la vista

30 de marzo

Luego de abrir su propia agencia de detectives, Nick y Audrey Spitz consiguen un caso de altísimo perfil cuando su amigo multimillonario es secuestrado en su propia boda.

Secuela de ‘Misterio a bordo’, en la cinta repiten Adam Sandler y Jennifer Aniston en los papeles protagónicos de la pareja de detectives que han demostrado ser muy talentosos para el poco tiempo que tienen ejerciendo la actividad, y que acabarán en París esforzándose por hallar la verdad.

Bronca

6 de abril

En los últimos años, el estudio A24 ha cobrado popularidad entre los amantes del cine, llegando a ganar varios Oscar en esta última entrega por la cinta ‘Everything Everywhere All at Once’, por lo que ya se espera qué es lo que ofrecerán en esta serie para Netflix.

El creador detrás de este nuevo proyecto es Lee Sung Jin, quien junto a las estrellas Ali Wong y Steven Yeu desarrollaron una dramática comedia negra que ya cuenta con 10 capítulos confirmados.

“Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos”, dice la sinopsis oficial del programa.

Transatlántico

7 de abril

Serie basada en libros en las verdaderas aventuras del Comité de Rescate de Emergencia y la novela de Julie Orringer de 2019, ‘La cartera de vuelos’.

Anna Winger es la creadora de esta historia ubicada en Marsella, en 1940, donde dos estadounidenses y sus aliados organizan una operación para rescatar a los artistas, escritores y refugiados que huyen de Europa durante la guerra.

EN PRIME

On a Wing and a Prayer

7 abril

Esta extraordinaria historia real de fe y supervivencia sigue el angustioso viaje del pasajero Doug White (Dennis Quaid) para aterrizar a salvo un avión y salvar a toda su familia de un peligro insuperable, después de que el piloto muere inesperadamente en pleno vuelo.

The Marvelous Mrs. Maisel: temporada 5

14 abril

En la quinta y última temporada de esta comedia ubicada en la década de los años cincuenta, Midge se encuentra más cerca que nunca del éxito con el que ha soñado, sólo para descubrir que más cerca que nunca sigue estando muy lejos.

Actualmente con 4 temporadas y 34 episodios, la serie sigue a Miriam Midge Maisel (Rachel Brosnahan), una mujer de la alta sociedad judía neoyorquina cuya vida como esposa y madre da un giro inesperado cuando, tras ser abandonada por su marido, descubre un talento desconocido para la comedia.