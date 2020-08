No estamos solos

Uno de los grandes misterios de la humanidad ha sido la existencia de civilizaciones inteligentes extraterrestres.

El pasado abril el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Esta- dos Unidos, publicó tres videos filmados por pilotos de la Marina que muestran objetos voladores no identificados.

Ayer, el diario The New York Times publicó una nota que afirma que el Pentágono continúa estudiando encuentros entre pilotos militares y vehículos aéreos no identificados” en distintos puntos del planeta.

Y aunque nunca se han catalogado como elementos extraterrestres, sino como posibles “incursiones mili- tares en el espacio aéreo”, adelantó que revelará información que ha obtenido.

Avistamientos, abducciones, y ahora hasta el origen del Covid-19, que según el astrofísico Chan- dra Wickramasinghe llegó a la Tierra desde el espacio, la vida inteligente fuera de la Tierra es un tema que apasiona a la raza humana, una incógnita y uno de los temas predilectos de la industria del entretenimiento.

¿Crees o no en la existencia de los extraterrestres? Mientras lo reflexionas, te dejamos esta lista de series y filmes sobre alienígenas que debes ver al menos una vez en la vida.

En Netflix

La guerra de los mundos

Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, deben escapar de los aliens que llegan a la Tierra con el objetivo de exter- minar a los humanos.

Pacific Eim

Dirigida por Guillermo del Toro, es un “ánime en acción real’” en el que robots gigantes y criaturas de un tamaño descomunal se parten la cara.

E.T., el extraterrestre

Un niño y sus amigos intentarán ayudar a E.T., un pequeño extraterrestre que quiere regresar a casa y escapar de los agentes del Gobierno que intentan experimentar con él.

Alien: el octavo pasajero

En este largometraje de finales de los 70, Sigourney Weaver y el resto de la tripulación de una nave espacial serán atacados por una criatura alienígena.

Señales

De M. Night Shyamalan, el director se encarga de crear tensión, misterio y miedo alrededor de estos seres, cuya intención es acabar con los humanos. Mel Gibson y Joaquin Phoenix.

Hombres de negro

Se vale un poco de comedia, con un par de agentes del servicio secreto –Tommy Lee Jones y Will Smith– que se encargan de acabar con los alienígenas que viven infiltrados entres nosotros.

La llegada

Nominada a ocho premios Oscar en 2017 la historia parte de la llegada de 12 naves alienígenas a la Tierra, y la lingüista Louise Banks (Amy Adams) deberá interpretar el mensaje de los extraterrestres.

Series

Taken

Abarca la historia de tres familias a lo largo de cuatro generaciones, durante cinco décadas, afectados por la visita de extraterrestres.

Dr. Who

El protagonista de esta serie, el Dr. Who, es un alienígena que posee habilidades para regenerarse y viajar en el tiempo y el espacio.

Documentales en Netfilx

Unacknowledged: an expose of The World’S greatest secret

Destaca la investigación del Dr. Steven Greer, reconocido ufólogo.

Bob lazar: area 51 & flying Saucers

El físico Bob Lazar destapa secretos del Gobierno que descubrió mientras trabajó en la zona militar conocida como S-4.

El Show de

Jaime Maussan

26 episodios de poco más de veinte minutos cada uno.

Falling Skies

Noah Wyle interpreta a un profesor que deberá recurrir a sus conocimientos sobre historia militar para atacar a los extraterrestres que han llevado

la Tierra al desastre.