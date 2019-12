Nada convencional

Una de mis grandes perdiciones son los hot dogs, pero sólo en ciertos lugares los preparan como a mí me gusta.

El fin de semana pasado me llevé una agradable sorpresa. Por una recomendación, llegué a un local llamado Supremo Hot Dogs. Aunque batallé para llegar porque el local se encuentra medio escondido, una vez que me guió el aroma de los hot dogs y las amables indicaciones de sus propietarios por teléfono, no hubo pierde.

Para empezar, aquí los hot dogs no son convencionales. Se sirven en panes tipo baguette de cinco diferentes sabores: integral, blanco, parmesano, italiano, y cheese & cheese.

La salchicha tiene un corte en espiral para que con el calor de la plancha quede doradita por todos lados. Hay siete tipos de hot dogs: el original, cheese & cheese, el mexicano, el light, flamin’ dogo, italiano, y chili.

Yo me decidí por el Cheese & Cheese, que trae por supuesto, salchicha frita en espiral en pan italiano (relleno de queso Philadelphia), frijoles en chipotle, queso parmesano, queso mozzarella, queso amarillo, tocino y bistec.

El sabor fue completamente sorprendente, muy diferente a lo que había probado antes, y delicioso.

Platicando con Lucero Arvizo y Filiberto Ceja, los creadores de este concepto, me sorprendió gratamente su entusiasmo y lo rápido que lograron posicionar esta forma de comer hot dogs.

Filiberto platica que hace un mes empezaron a venderlos en el centro de la ciudad con tal éxito que decidieron abrir un pequeño local.

El pan es elaborado exclusivamente para ellos, y para encontrarlo, recorrieron siete panaderías hasta que hallaron una capaz de cumplir sus expectativas en sabor y calidad.

Un día les pareció que debían agregar unas cosas más al menú y agregaron papas que se venden en cuatro preparaciones: Flamin’ Fries, Salchi Fries, Bistec Fries y Buffalo Fries.

También agregaron cuatro tipos de nachos: originales, con bistec, a la mexicana, chili (a base de chili beans), y si a alguien no se le antoja ninguna de las opciones anteriores, hay deliciosos elotes chorreados. El sabor y el amable trato de sus propietarios, te va a convencer de volver varias veces.

Tienen entrega a domicilio en zonas cercanas.





Supremo Hot Dogs

Se ubican en calle Artículo 35 #254

Abierto de martes a domingo

Horarios 2:00 a 10:00 p.m.

Síguelos en FB/Supremo HotDog