Música, comida y bebida

La temporada actual es perfecta para disfrutar de una noche al aire libre, con música en vivo, comida y cerveza.

Pensando en ello se creó la primera edición del Festival Desértica, evento que tendrá lugar en los jardines del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) los días 31 de mayo y 1 de junio.

De 4 de la tarde a 2 de la mañana, el programa ofrecerá durante los dos días variedad gastronómica y musical, además de cerveza artesanal de Ciudad Juárez y El Paso.

Algunos de los cerveceros locales participantes son Cerveza Brewhas, Baby G, Jauría, Valkyria Cerveza Artesanal y Juaritos. De El Paso llegan DeadBeach Brewery y Aurelia’s.

Del área de comidas saldrán todo tipo de olores y la variedad dará gusto a todos. Los organizadores aseguran que habrá desde comida típica mexicana hasta hamburguesas y sushi.

En esta fiesta de dos días se programarán conferencias y habrá un mercado cultural. La música sonará desde el arranque del evento, en un escenario que tendrá propuestas muy interesantes.

Así, con cerveza en mano, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Fools Like Me, Canallas, The Blues Mess, Las Lolas, y hasta de un tributo a Pink Floyd. No falte.





El escenario del viernes…

Fools Like Me

Canallas

Lily Jacks

Poor Man Cigarrette

The Blues Mess

Los Mamals





El escenario del sábado…

Mariachi

Las Lolas

Rugido de Felinos

Brain Damage (Tributo a Pink Floyd)

Hey Buffalo!

Jöko





Festival Desértica

31 de mayo y 1 de junio

De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.

Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

Entrada general por un día: 100 pesos.

Entrada VIP (incluye entrada para los dos días, camiseta y vaso conmemorativo, dos cervezas de 355 mililitros, acceso preferencial a conferencias y a filas para la entrada y los puestos del festival): 500 pesos.

Boletos a la venta en Don Boletón, en la página www.donboleton.com, en Sounds, The Beerbox, Hijos de la Guayaba Taproom y Border Brewing.