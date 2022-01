Para saber exactamente cómo tratar el pelo de cara a la boda, expertos en cabello comparten sus trucos para cuidarlo desde casa. ¿El objetivo? Conseguir que las novias con pelo suelto luzcan su melena soñada en el día de su boda.

1. Empieza a tratarlo 6 meses antes de la boda

“Lo ideal es que unos seis meses antes empecemos a estudiar qué vamos a hacer y a tratar puntas o color si fuese necesario.Si contamos con tiempo podemos reparar el cabello con tratamientos, los hay muy eficaces, y no es necesario cortar por lo sano. De este modo nos aseguramos llegar a la boda con una melena bonita y saludable”, aconseja Raquel Saiz. “Dos semanas antes, sería bueno repasar el corte o las puntas, dependiendo del estado de la melena, así como hacer un tratamiento para que el pelo se vea aún más brillante, sano y nutrido”, añade la experta.

2. Establece una rutina de cuidado

La pregunta del millón: ¿se puede conseguir una melena perfecta tratando el cabello en casa? “Todo depende del estado previo de la melena y de los hábitos de cuidado que apliquemos. Si el pelo está sano, entonces sí. Utilizando champús y acondicionadores sin siliconas ni sulfatos y adecuados a nuestro tipo de pelo, y una mascarilla a la semana, podemos lucir pelazo el día de la boda.

“Todo depende de nuestro tipo de pelo y de si está sano y cuidado”, asegura Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen. “Además, evitaría las herramientas de calor y, en caso de utilizarlas, siempre hacerlo protegiendo el cabello”, insiste el profesional.

3. Utiliza champús y productos con ingredientes adecuados para tu tipo de cabello

Los tratamientos para aplicar en casa pueden ser muy efectivos siempre y cuando incorporen los ingredientes idóneos para cada tipo de cabello.

“Para el pelo con tendencia al encrespamiento, debemos utilizar productos de lavado muy nutritivos a base de coco o aceite de argán. Como complemento, recomendaría un tratamiento en salón para corregir el frizz, que aporte minerales y vitaminas para que el pelo se nutra desde dentro”, aconseja Rafael Bueno. “El cabello graso, por su parte, necesita productos adecuados a su naturaleza; deben limpiar, pero no agredir para que las glándulas sebáceas no comiencen a producir más grasa. “Los champús y acondicionadores específicos ya están formulados para que no suceda e ingredientes como el romero o la ortiga regulan la grasa en el pelo”, explica el experto.

Si el cabello tiene las puntas abiertas, Rafael Bueno recomienda cortar, ya que una fibra capilar rota es muy difícil de recuperar. Aunque, a modo preventivo, “podemos utilizar sérums o cremas que hidratan y sellan”, apunta. Por último, si el problema es la falta de volumen, el experto aconseja un corte adecuado para equilibrar. “Además, existen productos voluminizadores, champús y acondicionadores, así como tratamientos en salón que hinchan la fibra a base de ingredientes que se adhieren al pelo y le aportan un mayor grosor”, añade.

5. Controla los tiempos y cuidados si tienes el pelo teñido

Otra de las dudas que invaden a las novias en referencia a los cuidados del cabello es con cuánta antelación se aconseja retocar el color del cabello. “Si solo vamos a retocar, de un mes a dos semanas a antes. Sin embargo, si vamos a cambiar el color de un modo muy diferente al actual, aconsejo hacerlo un mes o un mes y medio antes. Ese margen nos asegura poder hacer correcciones con el tono”, explica el profesional.

“Eso sí, el cabello teñido requiere cuidados más exigentes”, apunta Raquel Ruiz.

“Un cabello teñido siempre es más sensible, sobre todo en los tonos más claros, ya que se ha tenido que abrir la cutícula para fijarlo, algo que no sucede con los tonos oscuros”, añade.

6. Hazte de un buen sérum o espray te para conseguir el efecto pelazo en el día de la boda

“Para que una melena suelta luzca realmente bien, el cabello debe estar muy bien cuidado, con mucho brillo. Para conseguirlo, además de utilizar productos adecuados, un tratamiento revitalizante ayudará a que se vea mucho mejor. Y, como toque final para ese gran día, un espray de brillo hará que el cabello se vea aún más espectacular”, asegura Gonzalo Zarauza.