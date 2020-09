Más de un siglo de romántico sabor

Premiado y aclamado como el restaurante mas romántico en la ciudad de El Paso, Café Central también es uno de los restaurantes más antiguos de la región.

Establecido desde 1918, con un gusto innovador y tradiciones centenarias, este lugar ofrece una de las experiencias gastronómicas más deliciosas y únicas en la región fronteriza.

Un lugar perfecto para celebrar esos momentos especiales en nuestra vida, con una cocina deliciosa y un servicio al cliente inigualable para los lugareños y viajeros que desean tener una experiencia única en este elegante lugar donde explorar texturas, colores y por supuesto sabores se convierte en toda una aventura culinaria.

Todos los ingredientes son frescos y cuidadosamente seleccionados para elaborar los más apetecibles platillos que encajan en todos los gustos.

La Lubina Chilena, marinada en miso acompañada de arroz dulce con jengibre y jazmín, todo servido en una base de teriyaki de la casa se ha convertido en uno de los platillos preferidos de los comensales.

Inicia tu viaje del sabor con un carpaccio de pulpo, unos pasteles de cangrejo Dungeness o un Hongo Portobello a la Parrilla, continúa con una sopa clásica que no debes dejar de probar, la Crema de Chile Verde, y llega al exquisito destino del platillo fuerte donde cualquier elección será una explosión de sabor en tu boca.

Los fines de semana a partir de las 11 de la noche, una velada romántica sin igual con un after hours menú, espera por ti.

Pasa uno de los momentos más bellos en tu vida con los más exquisitos aperitivos acompañados de un vino que puedes elegir de la vasta cava que maneja el restaurante y que deja satisfecho al más estricto catador.

Su alta cocina ha recibido premios a nivel nacional tanto por su deliciosa comida y excelente presentación así como por su extensa carta y selección de vinos.

Para hacer sentir a todos sus clientes seguros en esta época de contingencia por Covid-19, el restaurante ha implementado todas las medidas impuestas por el estado de Texas y por todas aquellas que garanticen una estancia sin riesgos a sus comensales.

El personal utiliza mascarilla en todo momento, se toma la temperatura en la entrada, se ha cuidado el espacio de 6 pies entre mesa y mesa.

El lugar está operando al 50%, se hace cambio de mantelería y sanitización de sillas con cada cambio de cliente, cuentan con menú digital y de papel, y para su comodidad tienen sanitizantes en todo el restaurante incluyendo botellas individuales en cada mesa para que el cliente se las pueda llevar.

Los hosts sanitizan todo, flores, velas, todo lo que se pone en la mesa pasa por un proceso de limpieza segundos antes de que el cliente tome su lugar. Si lo que deseas es una opción elegante, romántica y exquisita para ese momento especial en tu vida, la opción es Café Central.

HORARIO

Lunes miércoles

11:00 AM - 10:00 PM

Jueves Sábado

11:00 AM - 2:00 AM

domingo

Cerrado

Ubicación

109 N. Oregón

El Paso, Texas, 79901

915-545-2233

PREMIOS

2014 al 2018 Premio Dirona que premia a los restaurantes más distinguidos de Norteamérica

New York TImer

Choice Tables 2006

4 Timer Nominated

James Beard Award 2009, 201

En el 2012, fue incluido dentro de los 100 restaurantes más románticos de EE. UU.

The City Best of the City 2014,2012

El Paso Magazine

Most Romantic Restaurant 2008 y 2009

Best Chef in Southwest Texas, 2009, 2010

What’s Up Best of the Best

Best Upscale Dining 2010

Wine Spectator – Best of Award oF Excellence

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Wine Spectator – Award of Excellence

2005, 2004, 2003

Wine Enthusiast Magazine – Award of Distinction

2009, 2008, 2005