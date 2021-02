Márcalo en la agenda

Archivo / El Diario

Después de un fatídico año para la industria del entretenimiento, el 2021 se vislumbra esperanzador. Por ello, no es de sorprender que esta semana el Don Haskins Center de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) anunciara que Maluma visitará a la frontera en septiembre.

Según dio a conocer el recinto, el cantante colombiano de reguetón, reconocido por éxitos como ‘Felices los 4’, ‘Cuatro Babys’, ‘Borró cassette’ y ‘Hawái’, ofrecerá un concierto el 24 de septiembre en El Paso como parte de su gira mundial Papi Juancho, que es el nombre también que recibe su más reciente material discográfico.

Sin embargo, el popular artista no es el único que tiene programada una visita a esta frontera. El Don Haskins Center cuenta hasta el momento con un calendario de conciertos que incluye otros cinco espectáculos musicales.

La Banda MS será la primera en arribar a El Paso el 10 de abril. Luego llegará el turno de Rage Against the Machine y Megadeth and Lamb of God, el 3 de junio y el 24 de agosto, respectivamente; Enrique Iglesias y Ricky Martin vendrán juntos el 4 de septiembre y el exponente del country, Kane Brown, en solitario el 11 de septiembre.

Conoce aquí el calendario completo y la información del costo de los boletos de cada presentación. Las entradas se pueden adquirir en ticketmaster.com (el costo de las entradas puede variar dependiendo de la demanda).

Calendario de eventos del Don Haskins Center / Conciertos programados desde abril y hasta septiembre de 2021

Banda MS de Sergio Lizárraga

10 de abril a las 8:00 p.m.

Costo de los boletos: Desde 39 y hasta 349 dólares

Rage Against the Machine

3 de junio a las 8:00 p.m.

Costo de los boletos: Desde 125 y hasta 323.25 dólares

Megadeth and Lamb of God

24 de agosto a las 6:00 p.m.

Costo de los boletos: Desde 22.75 y hasta 399 dólares

Enrique Iglesias y Ricky Martin

4 de septiembre a las 7:30 p.m.

Costo de los boletos: Desde 73.20 y hasta 850.75 dólares

Kane Brown: Worldwide Beautiful Tour

11 de septiembre a las 7:00 p.m.

Costo de los boletos: Desde 82 y hasta 400 dólares

Papi Juancho Maluma World Tour