Lo bueno no cambia

Marco Tapia/El Diario

Ir a desayunar, comer o cenar en La Cabaña Steak House se ha convertido en toda una tradición en Ciudad Juárez gracias a la pasión, calidad y el servicio que ha ofrecido el restaurante durante más de cuatro décadas.

Inaugurado en 1976 en la frontera, este recinto culinario se caracteriza por tener “buena comida, buena carne y buen ambiente familiar”, además de todas las medidas de seguridad sanitarias para proteger a sus clientes de los riesgos que representa el Covid-19 en nuestra comunidad.

Tanto en la sucursal Las Misiones como en la Panamericana, La Cabaña ha implementado los protocolos marcados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud, para poder recibir de forma segura a todo aquello que tenga el deseo de vivir una grata experiencia.

Funcionando al 50 por ciento de su aforo, con las mesas a una sana distancia y sus trabajadores utilizando guantes, cubrebocas y lentes de protección durante toda su jornada laboral, el restaurante continúa ofreciendo las clásicas exquisiteces de su menú y, por supuesto, los desayunos buffet.

“Tuvimos que cambiar el buffet. En lugar de que los clientes se sirvan, nosotros lo estamos haciendo. Tenemos asignadas de cuatro a cinco personas, en este caso los cocineros y el chef, para que de esa manera ellos les sirvan y evitemos que nuestros clientes tengan contacto directo con los utensilios”, explica Antonio Mendoza Salcedo, Gerente General de la sucursal Las Misiones.

Y el señor Sandoval García, del departamento de Recursos Humanos, agrega que el restaurante se ha mantenido en pie gracias a la confianza de sus clientes y a su “pasión al servir, que nosotros somos servidores supremos. Además de que todo esto va de la mano con una misión y visión que cumplir, aunado a los valores de la compañía”.

Abierto toda la semana, en un horario de domingo a miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y de jueves a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., el recinto ofrece desde desayunos buffet (que incluye un café americano o un agua de fruta del día), hasta sopas y cocteles, ensaladas, camarones, delicias de la res, parrilladas, platillos mexicanos, tripitas, carnitas y cortes como Ribeye, New York, T-Bone, Sirloin, Cowboy, Arrachera y Tomahawk.

La Cabaña también cuenta con música en vivo de jueves a domingo y tiene vigentes distintas promociones que fueron pensadas justo para apoyar a su clientela en estos tiempos tan difíciles. Por ejemplo, si consumes en el restaurante de la sucursal en Las Misiones, no tendrás que preocuparte por pagar el ticket del estacionamiento y, si cumples años y visitas el sitio en compañía de cinco invitados o más, comerás completamente gratis.

En La Cabaña Steak House por lo único que tendrás que preocuparte será por pasar un buen rato en un ambiente completamente familiar y seguro. Sólo prepárate porque, muy probablemente, tus expectativas serán excedidas con las generosas porciones de cada platillo, el precio y la atención del personal.

SIDE

Por tu seguridad…

Los restaurantes que reabrieron en Juárez ahora que el estado se encuentra en semáforo naranja tomaron las siguientes medidas sanitarias para cuidar de ti y los tuyos mientras disfrutas de su exquisito menú.

Cuentan con tapetes sanitizantes

Tienen estaciones con gel antibacterial que están colocadas de manera estratégica a lo largo del restaurante

Realizan una toma de temperatura corporal de sus clientes y trabajadores

Todo el equipo del restaurante utiliza cubrebocas durante toda la jornada laboral

Se desinfectan las áreas comunes y de trabajo con regularidad

Los menús son digitales para evitar el contacto y respetar el distanciamiento social

Los recintos funcionan al 50 por ciento de su capacidad y mantienen las mesas a casi dos metros de distancia

LA CABAÑA

Restaurante Steak House

Cuenta con servicio a domicilio sin costo extra

Ubicación

Sucursal Las Misiones: Boulevard Teófilo Borunda 8681, dentro del centro Comercial Las Misiones

Sucursal Panamericana: Panamericana 10015, Puente Alto

Horario

De domingo a miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

De jueves a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Más información

Conoce el menú completo en: www.restaurant-lacabana.com

Facebook: @LaCabanaSteakHouse

Teléfonos: 633 0660 (Panamericana) y 648 4190 (Las Misiones)

Promociones

En compañía de cinco invitados o más, el cumpleañero come gratis.

Todos los acompañantes deberán de consumir, no incluye bebida

Se puede elegir cualquier platino, no incluye Tomahawk

El cumpleañero debe comprobar que cumple años ese día

Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020

Estacionamiento gratis en la Sucursal de Las Misiones

En la sucursal de La Cabaña en Las Misiones con tu consumo el restaurante paga tu ticket de estacionamiento

Niños comen gratis

Todos los días, por las mañanas, los niños comen gratis en el consumo de un platillo por adulto (un niño por adulto)