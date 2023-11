Lluvia de ofertas

Como cada noviembre, desde hace 13 años, llega el fin de semana más barato del año gracias a la campaña nacional de El Buen Fin.

Este 2023, del 17 al 20 de noviembre, el periodo de cuatro días pretende registrar altas ventas promovidas por descuentos y promociones de cientos de comercios participantes, a lo ancho y largo del país.

La iniciativa gubernamental busca fomentar el consumo con el objetivo de reactivar la economía, por lo que los consumidores pueden beneficiarse de la variedad de productos y servicios que se ponen a su disposición en precios mejorados, o en su caso, con facilidades de pago.

Previo a la temporada navideña, la campaña incentiva las compras en tiendas departamentales, minoristas y en otros negocios que ofrecen rebajas en electrodomésticos, ropa, muebles, electrónicos, y segmentos que van desde el sector turismo hasta el de la salud.

Buen Fin para Ciudad Juárez

La campaña El Buen Fin 2023 fue presentada en esta frontera el pasado jueves 26 de octubre en conferencia de prensa, atendida por líderes del comercio en Juárez.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta localidad, informó que hasta ese momento se habían sumado 2 mil negocios a la campaña, de los 3 mil 500 que se espera que participen.

Por su parte, Sergio Tejada González, de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odepo), dijo que habrá vigilancia permanente en todos los centros comerciales para asegurar que se respeten las promociones y no haya ofertas engañosas.

Para atender quejas y observaciones, la oficina en mención dispondrá de módulos establecidos en seis centros comerciales, además de la sede ubicada en Plaza de las Américas; asimismo, de 9 de la mañana a 9 de la noche se atenderán los teléfonos 656 613-5057, 656 613-5089 y 656 613-5089.

Con el propósito de brindar mejor atención y dar seguimiento a las quejas, el funcionario aconsejó a los consumidores conservar sus tickets de compra.

Dentro del listado oficial de establecimientos registrados para esta edición se encuentran compañías y marcas reconocidas, entre ellas Liverpool, Sanborns, Sears, Coppel, Bodega Aurrera y Sam’s Club.

Que comprar no sea un problema

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) asesora a través de su portal oficial cómo aprovechar el Buen Fin sin que comprar se convierta en un problema para el bolsillo de los clientes.

Por ejemplo, explica que las promociones a meses sin intereses que pueden aplicarse a tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, consisten en dividir la compra entre el plazo de la promoción, dando como resultado el monto de la mensualidad que se tendrá que pagar.

“Utilizándolo de manera adecuada, este esquema te permite adquirir productos y servicios por el mismo precio que si los compraras de contado, a plazos comúnmente de 6, 12, 18 e incluso hasta 48 meses”, se lee en la página.

Salvador López Mercado, de atención al usuario de Condusef, dijo que se vigilará que se respeten los meses sin intereses que se ofrezcan durante la campaña.

A su vez hizo un llamado a no caer en ofertas engañosas y a no comprar en línea en sitios no verificados.