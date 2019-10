Llenos de arte

Directores de museos, gestores culturales y artistas hacen un valioso trabajo para ofrecer a la comunidad la oportunidad de apreciar interesantes propuestas artísticas.

Actualmente, estos espacios albergan en sus paredes y mamparas obra que invita a la contemplación y la reflexión. Visítelos y disfrute.





‘Brian Maguire: Escenarios de ausencia’

Museo de Arte de Ciudad Juárez

Avenida Lincoln y Coyoacán

Zona Pronaf

Abierto de martes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrada libre

Permanece hasta el 24 de noviembre





Exposición binacional del artista irlandés Brian Maguire que de este lado de la frontera ocupa la sala central del Museo de Arte de Ciudad Juárez; otra parte de su obra está en la galería Stanlee and Gerald Rubin Center for the Visual Arts de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

A través de 23 piezas de gran formato –las exhibidas en Juárez- en las que refleja escenarios de conflicto y víctimas de violencia que no han encontrado justicia, el artista brinda su particular visión.

‘Escenarios de ausencia’ está conformada por piezas que retratan los conflictos bélicos de su natal Irlanda, la devastación de la guerra en Alepo, Siria y Sudan, la guerra contra el narcotráfico en la frontera de Estados Unidos y México, y los rostros de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez.

La exposición es parte de la obra que el artista desarrolló durante su estadía en esas ciudades y zonas de conflicto, misma que parte de aquí hacia varios puntos de Norteamérica en la gira titulada ‘Brian Maguire from Juárez to Washington: War Changes its Address’.





‘Retrospectiva’ de Antonio Castro

Sala de Exposiciones del Centro Cultural Paso del Norte

Anillo Envolvente del Pronaf

Permanece hasta diciembre





Como un homenaje a su trayectoria, la Subsecretaria de Cultura Zona Norte, presenta la exposición temporal ‘Antonio Castro. Una retrospectiva de medio siglo (1969-2019)’, la cual permanece hasta diciembre en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Paso del Norte.

El trabajo pictórico del artista plástico zacatecano radicado en El Paso se centra en la migración y diversos tópicos sociales. En su obra él juega un papel importante, ya que integra el autorretrato.

Antonio Castro llegó a Ciudad Juárez muy pequeño y desde entonces nació su gusto por las artes visuales. Se ha desarrollado en el mundo de la ilustración a nivel comercial y editorial.

El proceso curatorial de esta retrospectiva de 50 años estuvo a cargo de Luis Pegut.





‘Triples Artificios’ de Lorena Borja y Tony Izaguirre

Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

Parque El Chamizal

Abierto de martes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Entrada libre

En exhibición hasta el 3 de noviembre





El talento y la creatividad se manifiestan en esta exposición fotográfica en la que desfilan un grupo de protagonistas de la vida cultural del estado.

Lorena Borja y Tony Izaguirre, dos reconocidos artistas en el ámbito de las artes plásticas y visuales, presentan esta muestra en la que se retrata a personajes que han sido, son y serán un pilar importante en el desarrollo cultural de Chihuahua; no solamente están los artistas, escritores, pintores ya consagrados, sino jóvenes talentos que están emergiendo llenos de fuerza y capacidad creativa.





Los autores retratan rostros, manos y pies y hacen composiciones fotográficas juguetonas que mueven a reflexionar, a repensar el mundo del arte, de la cultura a través de esas miradas que ven más allá de lo tangible.





‘GisArte’ de Jaime Moreno

Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal





Esta exposición fotográfica es la documentación de GisArte, festival de pintura efímera nacido en 2017 y llevado a cabo en el Corredor Peatonal del Centro Histórico de Ciudad Juárez.

En 2018 el festival se repitió y a la convocatoria se registraron más colectivos, lo que incrementó la calidad de los trabajos de técnica madonnari, llamada así por los artistas que se dedicaban a pintar vírgenes en los pueblos de Italia del Siglo XVI.

El fotógrafo Jaime Moreno Valenzuela es el autor de esta exposición que refleja el arte que pinta con gises las calles de la ciudad.