Llegó el día

De vuelta a casa, luego transitar Europa en su gira mundial, Mötley Crüe ya recorre Estados Unidos y está a sólo una semana de arribar al Sun Bowl Stadium de El Paso, junto a Def Leppard y Alice Cooper.

Tras volver a hacer contacto con sus fanáticos norteamericanos, las emblemáticas agrupaciones de hard rock y glam metal llegarán a la ciudad fronteriza en la última pierna de la impresionante gira de la que han dejado registro en sus redes sociales con increíbles fotos y videos.

En esta ocasión, los angelinos de Mötley Crüe tocarán por primera vez en su historia sin Mick Mars, quien se retiró de manera oficial en octubre de 2022, luego de haber estado presente en parte del Stadium Tour. La gira continuó con John 5, quien se dijo honrado de poder continuar con el gran legado del guitarrista.

Así, Nikki, Tommy, Vince y ahora John 5, tocarán un poderoso listado de éxitos que van desde ‘Live Wire’ y ‘Too Fast for Love’ del 81, pasando por ‘Shout at the Devil’, ‘Looks That Kill’ y ‘Home Sweet Home’, hasta llegar a ‘Saints of Los Angeles’.

Def Leppard sorprenderá con su energía al interpretar lo más representativo de su discografía, como lo contenido en ‘Hysteria’ de 1987, entre otros álbumes que lograron ventas millonarias en todo el mundo.

Por su parte, Alice Cooper, considerado el padrino del shock rock, complacerá a sus fanáticos al cantar himnos del género como ‘No More Mr. Nice Guy’, ‘Poison’ y ‘I’m Eighteen’.

Programado antes de la contingencia de salud, el tour que reúne a estas legendarias bandas tuvo que posponerse a causa del Covid-19.

Sin embargo, una vez que el Stadium Tour inició ya no pararon. Después de recorrer Estados Unidos, la gira tomó un carácter internacional arrasando a su paso por México, Monterrey, Bogotá, Lima, Santiago, San Pablo y Buenos Aires, y de mayo a julio, en ciudades europeas como Múnich, Budapest, Praga, Glasgow, Milán, Lisboa, Madrid y Londres.

De regreso a su país, el concierto en El Paso será el reencuentro de Mötley Crüe con sus fanáticos fronterizos, esto tras haberse despedido en el The Final Tour, en 2015.

Mötley Crüe, Def Leppard & Alice Cooper: The World Tour

18 de agosto a las 5:45 p.m.

Sun Bowl Stadium

Entrada: desde 39 hasta 357 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster