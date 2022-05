La unión hace la fuerza

TESTMONIO

“Orgullosa de que la franquicia PEMEX perdure y siga creciendo, que Juárez sea una de las ciudades con más franquicias. La relación con Gazpro tiene mucho tiempo, los 45 años, y creo que se ha mantenido por el beneficio mutuo, por el orgullo de tener una relación con PEMEX y que a pesar de todo lo que sucede aquí estamos dando el servicio y se mantiene”.

Ana Teresa Basurto

Asesor comercial de PEMEX

La empresa juarense Gazpro festeja 45 años de ofrecer un servicio de calidad a los consumidores de gasolina y diésel, lo que marca una era de éxitos que la impulsa a seguir adelante con planes de expansión.

En celebración del aniversario, directivos, colaboradores y representantes de PEMEX se reunieron el pasado 11 de mayo en la estación San José, ubicada en Óscar Flores 3585, donde reafirmaron su compromiso con la comunidad, además de rememorar los inicios de la empresa familiar.

Fernando Fuentes Rey, fundador de Gazpro, compartió con los asistentes el anhelo que lo motivó a emprender el negocio convertido hoy en un sólido grupo con 99 estaciones en Durango, Torreón, Saltillo, Acuña, Monterrey y Ciudad Juárez.

Antes de que el líder gasolinero tomara el micrófono, se proyectó un video en el que él relató la fundación de Gazpro.

“Mis hermanos tenían gasolineras por las Américas, yo tendría 12 años y me iba a limpiar vidrios ahí y me gustaba, propineaba, venía mucho americano y yo hablaba inglés y platicaba con ellos, y ya traía mis centavitos para gastar en la escuela. Me gustó la gasolinera, la idea se me metió en la cabeza, veía gasolineras por el freeway y decía: alguna vez tendré una gasolinera como esa”, recordó Fuentes Rey.

La semblanza continuó narrando momentos clave en la historia de la empresa, como la construcción de la primera estación, Cristo Rey, a la que le siguieron Perimetral y Chapultepec.

Con esfuerzo y sacrificio, don Fernando fue ampliando su red de estaciones, para lo cual tuvo que pedir créditos y tomar el riesgo.

Posteriormente, de la mano de expertos estadunidenses se hizo el diseño de las nuevas sucursales; fue en ese momento que surgieron las estaciones de Oasis, Galeana y Nueva Reforma.

“Remodelamos, cambió todo, metimos una tecnología diferente”, dijo Fuentes, quien aseguró que el éxito de la empresa se debe definitivamente a la unión y trabajo en familia.

“Gazpro es por ellos, ellos fueron los que la levantaron. Me gustaría que Gazpro siguiera avanzando y que no se olvidara de la gente que le ha ayudado”, agregó.

Por último, don Fernando Fuentes se refirió a los planes de expansión al resto de la República Mexicana, en alianza con Walmart México y Latinoamérica, lo que duplicará la presencia de Gazpro en territorio nacional.

“Van a estar por todos lados, ellos van a adelante con este proyecto y en lo que les pueda apoyar, pues adelante”, expresó.

