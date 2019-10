La creatividad no tiene límites

Por más terrorífica, atemorizante y tenebrosa que pueda lucir su faz en esta época, la maquillista profesional y conductora de televisión Samaria Nájera no es una persona a quien temerle, sino todo lo contrario.

Experta en convertir rostros humanos en semblantes monstruosos, la fronteriza de 24 años es una joven que se distingue por su gran creatividad y por su habilidad para el maquillaje de Halloween.

Originaria de Las Cruces, Nuevo México, y juarense de corazón desde hace una década,Samaria, además de ser una de las conductoras del programa Lol TV del Canal 44 y estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), es pintacaritas y se especializa en el maquillaje de Halloween desde hace seis años.

“Tiempo atrás me preguntaron si quería ser pintacaritas y acepté. De ahí me nació la curiosidad de hacer este tipo de caracterizaciones y comencé a investigar y ver tutoriales en YouTube. Luego de trabajar en varias fiestas infantiles, tomé cursos para enseñarme mejor a como utilizar pinceles, esponjas y demás. Después comencé a hacer efectos especiales con sangre falsa y látex”, platica Nájera –vía telefónica– a El Diario de Juárez.

Samaria es capaz de transformar a hombres, mujeres y niños en calaveras, payasos maquiavélicos, zombies y en casi cualquier personaje a través de sus pinceles. Ella cuenta que uno de sus trabajos favoritos ha sido el replicar una quemadura de tercer grado en el cuello, utilizando látex.

Explica que, dependiendo del maquillaje que le pidan, el proceso de caracterización puede tardar de entre una hora y media, hasta tres horas.

“Un maquillaje simple puede que dure hasta una hora (…) Si estamos hablando de una caracterización de sangre y látex para Halloween, pues ahí si me toma más tiempo. Entre una hora y media a dos horas. Lo más que he durado son tres horas”, detalla.

La maquillista platica que en esta temporada lo más importante es no limitar la creatividad para hacer de cada caracterización una única, y que ella está dispuesta ayudar a que todos los disfraces de este año triunfen.

Para obtener el servicio de maquillaje especial para Halloween, así como de pintacaritas y espectáculos para fiestas infantiles, puedes contactar a Samaria a través de la página de Facebook @sampintacaritas ó Pinta caritas Sam Chispas.





Consejos de terror





Nájera brinda como consejo que, si las personas se inspiran y quieren realizarse un maquillaje de Halloween por su cuenta, cuiden la aplicación de los productos en el rostro.

“Al momento de la aplicación, si van a utilizar látex o Spirit Gum –adhesivo especial para accesorios de efectos especiales–, tienen que ponerlo primero en el brazo. Si no les crea ningún tipo de reacción alérgica, no se pone rojo o no salen granitos, entonces está bien, lo pueden aplicar en la cara. Nunca cometan el error de aplicar directamente el látex porque si hay algún químico dentro del látex que les afecte o les cause alergia, se les va a enrojecer toda la cara y no esta padre. Va a parecer que su cara es el maquillaje de Halloween cuando en realidad no se hicieron nada”, comenta entre risas.

Además, cuenta que en veces es más fácil y barato fabricar los elementos para el maquillaje de Halloween en casa.

“Muchas veces algunas personas creen que solamente puedes hacer efectos especiales con látex o con el material que te venden, cuando en realidad lo puedes fabricar tu mismo con cosas que tienes en la casa y que no dañan la piel, como la vaselina, el talco de bebé o harina. Son cosas con las que puedes fabricar tus propias cicatrices de Halloween. Igual la sangre falsa también la puedes hacer con colorante comestible”, dice.





¡Conócela!





Ocupación: Conductora de televisión, maquillista profesional y estudiante

Nombre: Samaria Nájera Granados

Edad: 24 años

Lugar y fecha de nacimiento: Las Cruces, Nuevo México, el 25 de marzo de 1995

Pasatiempos: Pintar sobre lienzo, cantar y bailar

- Es conductora del programa Lol TV del Canal 44, que se emite todos los jueves a las 9:00 p.m.

- Estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

- Es maquillista profesional desde hace seis años y zanquera desde hace ocho





Redes Sociales





Facebook: @sampintacaritas ó Pinta caritas Sam Chispas

Instagram: @samarianajera

Youtube: Sam Nájera