Irresistible

Se aproxima la temporada más querida del año, en la que los cafés y chocolatitos calientes con un panecito no pueden hacer falta.

Hace un par de semanas me entró el antojo del típico pan que encuentras en todos lados el mes noviembre, así es, me refiero al riquísimo pan de muerto.

La ley de atracción me hizo justicia, pues mientras me dirigía del trabajo a mi casa, en la gasolinera que se encuentra en la Paseo Triunfo de la República, frente al Asenzo, alguien tocó la ventana del carro y me ofreció Pan de Muerto Artesanal.

Ariel Pacheco de 23 años es un chef al que le apasiona la repostería, es recién egresado del Instituto de Alta Cocina y uno de sus mayores sueños es emprender su propio negocio. Lo que hace especial a su exquisito pan es el fuerte sabor a ralladura de naranja.

"Nuestro Pan es un producto rico en huevo y mantequilla. Se trabajan todos los ingredientes súper bien para que la ralladura de naranja destaque en su sabor. Tiene que fermentar se muy bien, para posteriormente barnizarlo y hornearlo.", platica el artista culinario juarense.

Este proceso le lleva a Ariel más de cuatro horas dependiendo de la cantidad de pan que realice para las ventas. Regularmente lo puedes encontrar en el área de Monumental y fraccionamientos cerca. Los panes los maneja de dos sabores, ralladura de naranja y rellenos de chocolate, que también vende por pedido.

"No podría decir cuál de los dos sabores compra más la gente porque los hago en cantidades iguales y todos se me venden", menciona Ariel.





Pan de Muerto Artesanal

Chocolate y ralladura de Naranja

Área Monumental o pedidos especiales ya sea de Pan o Cenas completas al teléfono celular: 656 2878755