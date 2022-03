Inteligencia y perserverancia

En el ámbito académico hay un mar de mujeres excepcionales. Una de ellas es María Teresa Martínez Almanza, profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Su semblanza curricular es impresionante. Originaria Nuevo Casas Grandes, y catedrática desde hace cuatro décadas, es licenciada en Economía, maestra en Comercio Exterior y Administración Aduanera, también en Educación, además de doctora en Ciencias Humanas y de la Cultura.

Martínez Almanza pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel candidato, desde hace dos años.

Apasionada de la investigación

“Me vine a la universidad cuando tenía 17 años, tengo 43 años en Juárez”, comienza su relato la investigadora, quien en un inicio quería estudiar turismo.

Entregada a la escuela, con facilidad para discernir temas variados, la joven María Teresa se decidió por la economía, pues sus maestros habían influido en ella.

Luego de haber formado una familia y educar a sus tres hijos, la inquietud por el estudio seguía punzando su interior. Así fue que cursó la maestría en Comercio Exterior y la especialidad en Docencia en Educación Superior, pues era consciente de la responsabilidad que implica estar frente a grupo.

“Es un arte, es una responsabilidad bastante grande, tiene que haber vocación y tener en cuenta que influyes en la vida de los jóvenes. Eso me convenció, me invitaron a dar clases y empecé, pero luego cuando se vienen todos estos programas nacionales que exigen que los profesores tengamos una mejor preparación, dije ‘le entramos a esto’, a mí me gusta el estudio, lo disfruto, cuando estoy investigando me emociono”, expresa la profesora, quien concentró su tiempo y atención en cursar un doctorado en Ciencias Humanas y de la Cultura en la Universidad de Girona, España.

Problemática social, su principal interés

María Teresa Martínez se desarrolla en el ámbito interdisciplinario de las ciencias sociales, en líneas que abarcan el turismo, la seguridad y las políticas públicas.

Autora de libros, de ensayos y compiladora, la catedrática elaboró la tesis doctoral ‘Desarrollo de destinos de turismo médico. El caso de Ciudad Juárez’, en el que entrega el resultado de su investigación sobre el potencial que tiene esta localidad para convertirse en líder del sector.

Según lo que emanó de ese estudio, a pesar de la precariedad de los servicios de salud en México, donde no se alcanza a dar una cobertura universal, en Ciudad Juárez se dan condiciones para incentivar el turismo médico, tanto por la calidad de los servicios, la proliferación de clínicas y laboratorios, y la alta demanda que hacen pacientes del otro lado de la frontera.

“Realmente podría cambiar esta dinámica de economía de Ciudad Juárez hacia un polo de desarrollo con base en la prestación de servicios de salud, sí se podría lograr, pero no se tiene esa articulación de esfuerzo que se necesita”.

Por otra parte, la doctora también investiga temas de migración y es parte de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, punto de encuentro entre ciudadanos y autoridades para diseñar una agenda común.

“Vemos los problemas sociales de la ciudad y ahí es donde buscamos, vemos qué se puede hacer para resolver o al menos aligerar un poco los problemas que tiene. Juárez es un laboratorio social”, concluye Martínez Almanza.