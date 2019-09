Humor de tono elevado

De ingenio calmado, seco y directo, Tom Segura es una figura de la comedia norteamericana. Si lo quiere conocer, el humorista llega con su ‘Take It Down Tour’ este 25 de septiembre al Plaza Theatre.

Tras recorrer varias ciudades con un show en vivo y de llevar su espectáculo al formato streaming con los especiales de Netflix ‘Completely normal’, ‘Mostly stories’ y ‘Disgraceful’, Segura trae su comedia a la frontera, en función que dará inicio a las 8 de la noche.

El originario de Cincinnati, Ohio, también ha tenido apariciones importantes en programas como Conan, Workaholics, Happy Endings, The Late Late Show, How To Be A Grown Up, además de varias actuaciones en Comedy Central.

Con habilidad argumentativa, el comediante le da voz y estilo a sórdidos pensamientos y va de tema en tema con desenfado; igual habla del poder, que de la paternidad o del porno.

¡Ah! Pero cuidado. No tiene paciencia con las personas que se ofenden con poco, lo que deja claro en el material que conforma ‘Take it down’.

El comediante ha declarado que está cansado de que todos sean tan sensibles todo el tiempo, por lo que el tono de su espectáculo podría un poco elevado. No se lo pierda.





Tom Segura

25 de septiembre a las 8:00 p.m.

Plaza Theatre

125 Pioneer Plaza

Entrada: desde 35 hasta 65 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster