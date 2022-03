Honor a quien honor merece

Led Zeppelin es una de las bandas más emblemáticas en la historia del rock a nivel mundial y puso la base a seguir de muchos grupos que ahora son consagrados.

La banda Juarense, Black Bird Band se conjuntó para brindarle un tributo a los ingleses creadores de Stairway to Heaven.

PUBLICIDAD

Conformada por músicos de larga experiencia como: Alex López que estará en guitarra; Gerardo Tiscareño en la voz; Biker Bustamante encargado de las cuerdas del bajo; Ángel Gazca en los teclados y Paco Ortega en batería y percusiones; son los que harán sonar lo mejor del cuarteto liderado por Robert Plant.

Esa noche podrás escuchar desde los más populares éxitos hasta obras maestras como All my Love, Fool in the Rain, Thank you, Kashmir, Baby I’m gonna leave you, etc...; prohibido perderse este homenaje.

TRIBUTO A

LED ZEPPELIN

POR BLACK BIRD BAND

• 17 de Marzo

a las 8:00 p.m.

• Silver Fox Fuel

• Cover $150