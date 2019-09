El Director, guionista y autor de ¡A vivir! ‘Odín Dupeyron’ viene a la ciudad a presentar su más exitosa obra en la que aborda la temática de supervivencia en el Centro Cultural Paso del Norte el próximo Domingo 22 de septiembre.

¡A vivir!, es una historia de supervivencia con grandes momentos de profundidad en el tema que invita a los espectadores a redescubrir la vida y empezar a vivirla de verdad porque el problema no es que esta se acabe, sino que comenzamos a vivirla un poco tarde.

Odín Dupeyron nació en Ciudad de México el 28 de agosto de 1970 y es considerado uno de los actores más populares del país. Su fama la ha ganado por tocar temas fuertes en cada una de las obras que realiza; la gente lo busca porque los ayuda a reflexionar entorno a problemas personales como: el suicidio, la depresión, la discriminación, el fanatismo religioso, entre otros.

Sus obras más destacables en su carrera son ‘Veintidos, Veintidos’, ‘ Lucas’ y su más reciente obra a ¡A vivir!, pero también ha sobre salido como escritor de varios BestSeller como ‘En tu única vida que no te quieres perder’, ‘Nos tomamos un café’, ‘ Y colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado’ y ‘ Not the End’.





¡A vivir! Es una obra escrita, actuada y dirigida por Odín Dupeyrón en la que invita a redescubrir la vida, a empezar a vivirla de verdad. Es una obra que plantea que el verdadero problema de la vida no es que se acabe, si no que empezamos a vivirla demasiado tarde.

Dramaturgia: Odín Dupeyrón.

Dirección: Odín Dupeyrón.

¡A vivir!

Centro Cultural Paso del Norte

Domingo 22 de septiembre

6:30 p.m.

Boletos en www.Donboleton.com

Desde 405 a 635 pesos