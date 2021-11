¡Hidrátate!

El agua es uno de los elementos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo humano, establece la nutrióloga Andrea Díaz Ordaz.

"El cerebro es 90 por ciento este líquido; la sangre, 83; y los músculos, 70; la necesidad principal de todo nuestro cuerpo es H2O. Sin éste, el organismo no funciona porque no oxigena bien y los órganos se empiezan a deteriorar", platica.

Su deficiencia produce agotamiento, sobre todo al realizar actividad física; mareos o somnolencia; dolores de cabeza y calambres. Además, problemas de circulación e infecciones en vías urinarias, que son más comunes en mujeres.

"La gente que no toma agua siempre se siente mal y, sorprendentemente, los hombres consumen más cosas que contienen este líquido", revela.

En contraparte, una buena hidratación, gracias a los minerales y oligoelementos, ayuda a mantener un buen sistema inmunológico, proporciona más energía y mejora la condición física.

Sumado a lo anterior, es vital para desintoxicar el organismo, como los riñones, ya que es la única manera de limpiarlos.

De sus ventajas se desprende la necesidad de tomar una dosis acorde al peso, las actividades de cada individuo y las condiciones climatológicas.

"No se trata de consumir demasiados litros, es tener un balance correcto; no hay un porcentaje establecido, sin embargo, la regla principal es no llegar a tener sed porque es señal de deshidratación", comparte.

Sus tips

+ La sugerencia de tomar dos litros al día es imprecisa, consulta a un médico para saber cuánto necesitas.

+ Checa si el antojo por cosas frías, como helados, se confunde con hambre; mejor consume agua fresca de manantial.

+ Suma a tu dieta frutas y verduras, pues son ricas en líquidos.

+ Prueba también infusiones frutales y, si las quieres dulces, sólo suma monk fruit.

+ La cafeína tiene propiedades diuréticas y el alcohol inhibe una enzima necesaria para la hidratación.

+ Evita el consumo excesivo de sal, ya que afecta en el proceso de absorción.