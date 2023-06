Un buen perfume, colonia o agua de colonia, es uno de los regalos más populares que se dan en una fecha como el Día del Padre, con tantas opciones aquí te dejamos 10 que te podrían interesar:

Dior Sauvage

Inspirado en la naturaleza y sus elementos, este perfume creado por François Demachy, es terroso y amaderado. Una fragancia sensual y misteriosa

Dylan Blue

Evoca la masculinidad con un aroma fuerte, fresco y seductor que cuenta con notas olfativas intensas y frescas a la vez.

The One for Men

Una fragancia de gran intensidad, carismática y con un punto de sofisticación. Incluye una salida vibrante.

Polo Blue

Fragancia que homenajea los espacios abiertos y naturales, hecha por Carlos Benaim y Christophe Laudamiel. En ella se plasma la elegancia informal.

Invictus

Invictus de Paco Rabanne ofrece un aroma amaderado, su mezcla de olores lo convierten en una victoria por partida doble para quien lo usa, con un toque fresco y marino.

Bvlgari Man in Black

Perfume floral a base ámbar. esta poderosa fragancia combina las notas del ron y tabaco, así como las de cuero, nardos, haba tonka la madera de guayaco y de benjuí.

One Million

1 Million es una fragancia amaderada. Creado por Christophe Raynaud, Olivier Pescheux, Michel Girard y Christian Dussoulier. Es una mezcla de cítricos, menta y maderas.

H24 de Hermès

Un perfume para ‘el hombre contemporáneo’, posee un aroma brillante y cítrico. Perfecto para la primavera y el verano.

Bleu de Chanel

Fresco, limpio y sensual, perfecta tanto para el día como la noche, su matiz almizclado lo hace perfecto para el romance.

Lacoste L. 12. 12

Una nueva versión a cargo de las perfumistas Marie Salamagne y Ane Ayo, contiene notas cítricas de lima y esencia de eucalipto, además de notas amaderadas de cedro y esencia de pino.