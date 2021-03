¿Extrañas ir a Disney?

Para gozar de su magia

¿Extrañas ya las opciones de divertimento que brinda Walt Disney World o deseas disfrutarlas por vez primera en un futuro no tan lejano? Jackie Swisher, vicepresidenta del parque temático Disney's Hollywood Studios que forma parte del resort, nos contó sobre algunas de las novedades del complejo, en Florida, para que las disfrutes cuando te sientas seguro y te animes a visitarlo.

CON MICKEY Y MINNIE

Además de cautivar a personas de todas edades con los mundos de Star Wars: Galaxy's Edge y Toy Story Land, entre otras opciones, Disney's Hollywood Studios recientemente añadió un divertido recorrido que protagonizan dos icónicos ratoncitos de la compañía, llamado Mickey and Minnie's Runaway Railway.

"Es una atracción con tecnología avanzada que impresiona a nuestros invitados al llevarlos por un portal mágico en el Teatro Chino hasta el mundo de los cortos animados de Mickey Mouse. Es una aventura muy divertida para toda la familia", dice Swisher. Al terminar este recorrido, puedes caminar a la cafetería ABC Commissary y aprovechar su menú, el cual fue renovado hace pocos meses.

LOS JARDINES DE EPCOT

El parque Epcot, de temática inspirada en los distintos países y culturas del mundo, está pasando por un proceso de transformación a largo plazo que incluirá nuevas atracciones, como Remy's Ratatouille Adventure (que abrirá este verano) y un nuevo pabellón dedicado a la franquicia Guardianes de la Galaxia. Por ahora, ya comenzó el Taste of EPCOT International Flower & Garden Festival, un evento que incluye jardinería artística, cocinas al aire libre con platos especiales y hasta actividades de búsqueda del tesoro. La experiencia estará disponible el 5 de julio. Otra opción para conocer en el parque es la exhibición The Soul of Jazz: An American Adventure, que cuenta la historia de este género musical en los Estados Unidos. Entre los objetos que podrás ver en persona está una trompeta que utilizó Louis Armstrong.

CON VISTA AÉREA

Una opción para trasladarse por Walt Disney World es tomar los autobuses gratuitos que llevan a las personas entre los diferentes parques temáticos y hoteles. Pero desde el año pasado también se ofrece Disney Skyliner, un sistema aéreo que conecta a Epcot y Disney's Hollywood Studios con cuatro hoteles del área, incluyendo el Art of Animation Resort.

"Los visitantes son alzados y obtienen una vista aérea de la propiedad en poco menos de 300 góndolas aéreas que se desplazan por el resort. Es una experiencia increíble y más de la mitad de ellas están adornadas con personajes", cuenta Jackie Swisher.

ESTANCIA A LA EUROPEA

La oferta hotelera de la zona se expandió hace poco más de un año con la apertura de Disney's Riviera Resort, un alojamiento cuyo diseño, gastronomía y estilo están basados en las costas de Francia e Italia. Incluso hay pinturas que muestran a personajes de las películas de Disney, pero realizadas con un estilo similar al del arte europeo. Puedes comprar algún recuerdo en la tienda La Boutique y, para empezar o cerrar el día con un gran sabor de boca, la opción es acudir al restaurante Topolino's Terrace, que ofrece una selección de carnes, mariscos, pastas y cocteles, así como algunas bebidas dulces sin alcohol.

EN DIRECTO

Poco a poco, la oferta de entretenimiento en vivo se recupera en las diferentes áreas del resort. "Algunos de nuestros shows no están disponibles, pero otros sí están abiertos. En Disney's Hollywood Studios tenemos el show de Frozen (A Frozen Sing-Along Celebration) que es muy divertido. Es una gran experiencia para toda la familia, en la que puedes cantar con Elsa y Anna y todo el equipo de Frozen", explica Swisher. Además, para este verano se espera el regreso del Festival of the Lion King, un show de aproximadamente 30 minutos basado en la historia de El Rey León que incluye música, títeres y actores. Debido a la pandemia, el espectáculo ajustará ciertos elementos de su formato y coreografía para promover la distancia entre los presentes.

TABLA

Medidas sanitarias

Al llegar a los parques de Walt Disney World, los visitantes tienen que pasar por una toma de temperatura y, si son mayores de dos años, deberán portar cubrebocas durante su estancia, incluso si ya han recibido la vacuna contra la Covid-19. Además, se han colocado letreros en el suelo y barreras físicas. Algunas atracciones pueden tener cambios con el fin de evitar las multitudes. Para más información consulta: https://disneyworld.disney.go.com/es-mx/