Excéntrica y espeluznante

La espeluznante familia favorita de todos regresa en la nueva secuela de comedia animada: Los Locos Addams 2. En esta nueva entrega veremos a Morticia y Homero angustiados por que sus hijos están creciendo, no quieren ir a comidas familiares, y están totalmente consumidos por la “edad de los gritos”.

Para recuperar su vínculo, deciden empacar a Merlina, Pericles, al Tío Lucas y al resto de los Addams en su carroza embrujada y emprender un viaje en carretera para tener unas últimas y miserables vacaciones familiares.

Su aventura a través de Estados Unidos los sacará de su rutina y les traerá divertidos encuentros con el icónico Tío Cosa, y con muchos nuevos y excéntricos personajes. Al final de cuentas ¿Qué podría salir mal?

Historias de familia

Puede ser una muy comercializada y reducida en lo gótico de las caricaturas de Charles Addams, publicadas por primera vez en The New Yorker en 1938, pero se ha mantenido fiel donde más importa, en la forma en que solo un clan de espectros macabros tan locos como los Addams pueden resaltar las verdaderas peculiaridades de sus propios rituales y hábitos. Lo que consideramos "normal" puede parecer muy extraño visto desde afuera.

Por supuesto, el regreso de los directores Greg Tiernan y Conrad Vernon al material no es tan mordaz como su predecesor, que sorpresivamente clavó sus dientes de manera profunda en los temas de gentrificación e inmigración.

Crítica

Una versión de National Lampoon’s Vacation con la familia Addams, mientras los personajes se suben a una furgoneta camper adornada con terciopelo y emprenden un viaje por el país. Las paradas obligatorias incluyen Salem y el Valle de la Muerte de California. Y la lección del día se convierte en "el significado de la familia", después de que la hija mayor, Wednesday (Chloë Grace Moretz), comience a cuestionar si alguien con un intelecto tan agudo como el de ella podría compartir ADN con los bufones piromaníacos, obsesionados con las espadas con los que ella comparte un hogar.

Sabor extraño

Sus dudas pronto se amplifican con la llegada de un abogado bastante persistente (Wallace Shawn) que insiste en que la hija verdadera de Morticia (Charlize Theron) y Gómez (Oscar Isaac) fue cambiada al nacer. ¿Es Wednesday una impostora?

Aunque es una historia que generalmente se siente más en casa en el mundo de las telenovelas y los programas de entrevistas de explotación, The Addams Family 2 agrega su propio sabor extraño y espeluznante gracias a una dosis de inspiración de The Island of Doctor Moreau de HG Wells. Y todavía hay muchas oportunidades para la sátira, que incluye una secuencia en la que Wednesday se ve envuelta en un concurso infantil (con rizos, tutús y demás) mientras los otros Addams intentan hacerse pasar por barones del petróleo texanos.

Sobre la historia

Charles Addams fue un dibujante publicitario que tuvo una carrera bastante corta en esta profesión en los 30, dado que sus ambiciones y deseos iban más allá de hacer dibujos para vender, rápidamente empezó a trabajar en una historia propia para el periódico The New Yorker, donde a través de una historieta parodiaba las costumbres de una familia normal haciéndolos siniestros, con costumbres ligadas a lo oscuro y dotándolos de humor negro. Años después, este trabajo sería adaptado a una serie de televisión más popular.

Para tu información

Comedia animada por computadora en 3D producida por Nitrogen Studios, basada en los cómics y serie del mismo nombre y secuela de Los locos Addams.

Título original

The Addams Family 2

Año

2021

Duración

93 min.

Dirección

Greg Tiernan, Conrad Vernon

Reparto

Animación, Voz: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Javon 'Wanna' Walton, Snoop Dogg, Bette Midler, Bill Hader, Wallace Shawn

Género:

Animación, comedia