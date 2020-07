Es una ruta de otro planeta

Vamos a… leer

El pasado 2 de julio se cumplieron 73 años del famoso incidente de Roswell, Estados Unidos. Este evento comenzó cuando un granjero de Nuevo México localizó escombros de origen desconocido en su terreno.

Poco después, un diario cercano publicó que los restos pertenecían a un platillo volador. Y aunque su origen parece haber sido bastante más terrenal -provenían de un dispositivo de las Fuerzas Aéreas para detectar ondas sonoras de la Unión Soviética-, no dejaron de surgir las teorías sobre un gran encubrimiento de la presencia de ovnis.

Es por eso que cada año miles de personas, independientemente de sus creencias personales, llegan a la zona de Roswell para empaparse del tema ufológico.

Hay muchas opciones, como el International UFO Museum and Research Center, donde se encuentran exhibiciones sobre supuestas abducciones alienígenas, avistamientos extraterrestres y círculos misteriosos en las cosechas.

El recinto enfatiza que su objetivo no es convencer a nadie y que los visitantes son bienvenidos a hacer preguntas.

También el McDonald's en la calle principal de Roswell llama la atención, ya que su fachada evoca a un platillo volador y la decoración en el interior también alude al tema. Y cada año (con la excepción del actual, debido a la pandemia derivada por coronavirus Covid-19) se celebra en la ciudad el UFO Festival, que incluye pláticas, concursos de disfraces, desfiles, entretenimiento en vivo y más.

Casi tres cuartos de siglo después, aquel suceso del verano de 1947 en Roswell, Nuevo México, todavía genera mucha polémica con comentario a favor y en contra de los ufólogos. Y desde luego ese acontecimiento ha sido tratado, y explotado, en varios libros, películas, incluso series de televisión y hasta mini juegos de video.

Así que mientras termina la contingencia sanitaria, es un buen tema para leerlo en casa, profundizar más en el mismo y después, cuando se permita una vez más, planear una visita con la familia y/o los amigos a Roswell, Nuevo México, que se localiza al noreste de El Paso, y toma entre tres horas y media y casi cuatro llegar por carretera, según la ruta por la que se decida realizar el viaje.

Un poco de historia

Conocido también como ‘Incidente OVNI de Roswell’, el hecho ocurrió el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell.

En un principio generó un gran interés y todo mundo hablaba del ‘disco volador’. Luego el Ejército de los Estados Unidos dio la versión de que se trataba solamente de un globo meteorológico convencional y el interés por este caso se desvaneció hasta que en la década de los 70 los ufólogos empezaron a promover teorías de conspiración en las que afirmaban que una o más naves extraterrestres habían aterrizado y que el Ejército había capturado a los alienígenas.

Fue hasta septiembre de 1994 y junio de 1997 que informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirmaban que lo que se estrelló en Roswell fueron restos de un vuelo del proyecto llamado ‘Mogul’.

Tome nota

Para llegar de El Paso a Roswell (una vez que pase la contingencia)

Puede tomar la US-54 E hasta Tularosa y a partir de ahí tomar la US-70 E. Tomará un tiempo aproximado de 3 horas y 20 minutos

Puede salir de El Paso por la Montana hacia el Este (US-62) hasta Carlsbad,NM, y ahí tomar el 285 N, con un tiempo aproximado de 3 horas y 50 minutos

¡De película!

El Diario

Hasta la segunda mitad de la década de los 70s el caso Roswell pasaba casi inadvertido para la población en general, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore llevaron a cabo la comparación de los resultados de unas entrevistas que cada uno había realizado por separado.Además, el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, afirmó varias veces que fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, pues así se lo aseguraban sus contactos de alto nivel al interior del gobierno estadounidense. Desde el 2005, la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos es que no ocurrió algo paranormal o extraterrestre. El informe definitivo de la Fuerza Aérea está disponible, así como la respuesta que los ufólogos dieron a ese informe, que insisten en considerarlo falso.

Algunos libros que hablan de este caso

-The Day After Roswell, Philip J. Corso, escrito con William J. Birnes

-The truth about the UFO crash at Roswell, Kevin D. Randle & Donald R. Schmitt

-The Roswell Legacy, Jesse Marcel Jr. y Linda Marcel

-Area 51: Historia sin censura de la base militar más secreta de Estados Unidos, Annie Jacobsen

Misterio en el cine

Roswell también ha sido recreado en muchos libros, tiras cómicas, películas y series de televisión:

-En la película Independence Day la salvación del planeta se consigue gracias al OVNI (que resultó ser un explorador de la especie alienígena invasora) que se estrelló en Roswell y lo tienen reparado en un hangar de máxima seguridad.

-En el octavo episodio de la cuarta temporada de Star Trek: Deep Space Nine, titulado ‘Pequeños hombres verdes’, el artefacto que se había estrellado en Roswell había venido desde el siglo XXIV, y los extraterrestres eran los personajes Ferengi Quark, Rom, y Nog.

-La película Hangar 1811 estaba basada en el Área 51 y la tecnología extraterrestre (el Hangar 18 en el Área 51 es según se dice donde se guardaron los restos del OVNI).

-En la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal el extraterrestre de Roswell es examinado por Indy y da pie a la trama del filme.

-En la serie The X-Files, el incidente de Roswell es uno de los elementos principales, ya que a partir de ese suceso se crea el Sindicato, uno de los principales grupos antagonistas de la serie.

-El fabricante de maquetas plásticas para armar, Testor, produjo dos versiones de la nave de Roswell en escala 1:48, una de ellas muestra la escena del accidente y la otra la nave intacta con su tripulación.

-En el capítulo de la serie Buzz Lightyear: comando estelar: la extraña invasión, la nave de Buzz cae en un planeta llamado Roswell y una especie de extraterrestres militares suben a Buzz y a XR en el camión de carga militar (este episodio es una parodia referente a ese incidente).

-El 8 de julio de 2013, Google hizo en la página principal de su buscador un minijuego en homenaje al 66º Aniversario del Reporte del incidente de Roswell. El juego consiste en que un Extraterrestre colisiona su nave en un sector de Roswell y el objetivo es encontrar las 3 partes de la nave espacial para poder salir de la tierra.