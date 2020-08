/ Los viajeros deberían optar por disfrutar más de cada instante sin tener que estar compartiendo a cada rato sus experiencias en las redes sociales. / Ahora que sea seguro y posible volver a viajar, expertos coinciden en que será mejor ir a sitios que permitan el aislamiento y la desintoxicación digital.

Sucede que, tras el estrés y la ansiedad derivados por la pandemia y los días de confinamiento, es necesario tomar un respiro; y no sólo de aire fresco, sino también de la exposición que muchas personas han tenido a las redes sociodigitales.

Además, los viajeros deberían optar por disfrutar más de cada instante sin tener que estar compartiendo a cada rato sus experiencias en las redes sociales. La obsesión por mostrar el lado perfecto de la vida y de los viajes suele causar insatisfacción, frustración e incluso baja autoestima.

Por ello, la tendencia JOMO "Joy Of Missing Out", alienta a disfrutar al máximo lo que cada quien decida hacer en cada momento, sin estar al pendiente de lo que hagan los demás. Y, se dice, responde al FOMO "Fear of Missing Out", el miedo a perderse de algo o quedar fuera de... Así que, en tu próxima travesía, trata de alejarte del FOMO y acercarte al JOMO.

No temas desconectarte, seguro que te gustará reencontrarte con algo más sano, más trascendental.

Procura estar más presente en el sitio que elijas (ya sea solo o en compañía) y vive el tan ansiado "aquí y ahora".

Para saber

Algunos destinos se prestan para que logres aislarte como: Rishikesh, India, cuna del Yoga, o Costa Rica, ideal para disfrutar del ecoturismo y la "Pura Vida".

En México: sitios como Real de Catorce, en San Luis Potosí o Tepoztlán, en Morelos, propician la práctica de la meditación y el turismo espiritual.

En busca del bienestar

Algunos consejos para lograr un viaje más íntimo:

1 Mantente alejado de las constantes presiones de las redes socidigitales. Una buena forma de hacerlo es "olvidar" el celular mientras viajas. Desconectarse, a propósito y por largos periodos de tiempo, puede ayudar a desintoxicarte.

2 Opta por destinos peculiares. Evade los sitios a donde todos podrían ir. Además de originalidad, mantendrás la sana distancia.

3 Si viajas con compañía, platica, comparte y trata de entablar una relación más profunda con ellos.

4 Planea menos y escucha tu instinto.

Quizá alcances a notar que estás más cansado de lo común.

Relájate, vive el presente y no te sientas presionado por salir a conocer todos los imprescindibles que hay en un destino. Siempre habrá motivos para regresar.