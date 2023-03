Equilibrio y pasión es su sello

Si se trata de destacar la carrera de prominentes mujeres que se han abierto paso en el mundo profesional en una ciudad de oportunidades como esta, bien se puede hablar de Ivon Aviña, directora jurídica de Grupo Ruba.

La maestra en Derecho Empresarial, egresada de la UACJ, ha logrado desenvolverse dentro de la desarrolladora juarense, donde ha trabajado ya por 17 años.

El día a día la tiene inmersa en tareas importantes como la revisión de contratos de prestación de servicios, de arrendamiento, de compra venta, pero también se ocupa de la parte interna, llevando a cabo la planeación jurídica de la empresa que tiene presencia en 16 ciudades de la República Mexicana.

“Yo inicié como asistente del director ejecutivo. Mis tareas eran otras hasta llegar aquí. Realmente estoy muy agradecida con la persona que me dio la oportunidad”, expresa Ivon Aviña.

Al momento de reflexionar sobre lo que ha sido su vida en Ruba, asegura que trabajar ahí le ha permitido experimentar un crecimiento profesional, económico y personal, todo esto mientras hace lo que más le apasiona.

“Lo más importante es que sepas qué es lo que quieres, que lo disfrutes, que ames lo que haces y que te apasione porque lo vas a hacer toda la vida”.

Quien tiene más de 25 años viviendo en Juárez -Ivon nació en Gómez Palacio y se mudó aquí junto con su mamá y sus hermanas-, reconoce las oportunidades que le ha brindado esta ciudad, en la que “la gente es noble y generosa”.

“Aquí tenemos la fortuna de que nos paguen por aprender y tratamos de compartir nuestros conocimientos con el resto de las personas, eso es lo más valioso”.

En cuestión de equidad de género, Ivon afirma que en Ruba existe. Tan solo en su departamento son cinco mujeres, ella a la cabeza.

La clave es el equilibrio

Madre de tres hijas, la abogada sabe por experiencia propia que no es sencillo dedicar la jornada entera a su profesión y además estar al pendiente de la familia.

“Claro que no es fácil una situación así, pero tienes que confiar y tener un equipo familiar y laboral para que puedas sobrellevarlo. Y lo más importante es tu familia, porque si te apoya vas a lograr tener esa posición”.

Ivon agrega que recién leyó algo que resonó en su cabeza, y que dice que “si estás haciendo lo que te apasiona, no debes de sentir culpas porque no estás haciendo nada malo, cuando la persona se siente así no se desarrolla”.

“Creo que lo principal que uno debe de hacer para alcanzar el éxito es buscar el equilibrio. No se renuncia a la vida laboral o personal, pero es imprescindible el apoyo de la pareja y que tu familia sea tu sostén”.

Asimismo, la fortaleza del equipo de trabajo y el ambiente de colaboración son para ella cuestión esencial.

“Como dijo Michael Jordan: ‘El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”, concluye Ivon.