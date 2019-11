Entre el new wake, punk y pop

En una gira que visita varias ciudades de la Unión Americana, desde su natal Oklahoma llega a El Paso la banda de indie rock Broncho.

El concierto que dará la agrupación tendrá lugar en The Lowbrow Palace mañana sábado 9 de noviembre, a partir de las 10 de la noche.

Su historia se remonta a 2010 y las composiciones que han creado se encuentran en cuatro producciones discográficas, la más reciente titulada ‘Bad behavior’.

De ese disco y de los anteriores (‘Can't get past the lips’, ‘Just enough hip to be woman’ y ‘Double vanity’), Broncho tocará los mejores temas, canciones que tienen elementos del new wake, el punk rock y el pop.

Como líder fundador, líder vocal y guitarrista está Ryan Lindsey. El resto de Broncho lo conforma Nathan Price (batería), Ben King (guitarra) y Penny Pitchlynn (bajo).

Con críticas favorables y un público que atesora su música en las listas de reproducción, la banda de Norman, Oklahoma –estado del que han salido buenas propuestas, entre ellas la de Flaming Lips-, dará una muestra de lo que hacen sobre el escenario, en un intento por conquistar al público fronterizo.

De sus influencias, los integrantes han dicho que apuntan a varias direcciones, desde Beach Boys, Bob Dylan y Roy Orbison, hasta The Cars, New Order, Televisión, T-Rex y The Clash.





