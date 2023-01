Enganche cinéfilo

Series para todos los gustos se estrenarán estos días en las principales plataformas de streaming, con la clara intención de captar la atención del público y engrosar aún más el número de suscriptores.

Algunas historias aparecen por primera vez en el catálogo de estos servicios, mientras que otras son continuaciones que tendrán además la tarea de enganchar a miles de fanáticos hasta el final de sus ficciones.

Ese es el caso de ‘Sky Rojo’, serie española que estrena su tercera y última temporada, o de ‘Hunters’, que también anuncia que con su segunda temporada concluye la trama.

Sky Rojo (temporada 3)

13 de enero

La serie de los creadores de ‘La casa de papel’ finaliza con un final lleno de venganza. Sus protagonistas, Coral, Wendy y Gina lograron escapar de las garras del proxeneta que les retuvo en 'Las novias', el local en el que se vieron obligadas a prostituirse en la primera temporada.

Ahora con cuatro millones de euros, los personajes interpretados por Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yani Prado, descubrirán que la felicidad puede ser hecha añicos cuando menos se lo esperan, pues sabían que tarde o temprano Moisés y Romeo darían con ellas y ni todo el dinero del mundo podría darles la tan ansiada paz.

That ‘90s Show

19 de enero

Los fanáticos de ‘That ‘70s Show’ se comen las uñas porque ya llegue el día del estreno de la esperada secuela, titulada ‘That ‘90s Show’.

La historia se remontará a Pont Place, Wisconsin, en 1995, 15 años y medio después del Año Nuevo de 1979. Ahí, Leia Forman, hija de Eric Forman y Donna Pinciotti, visita a sus abuelos paternos, Kitty y Red Forman, en sus vacaciones de verano y se instalará en la ciudad para generar a su propia banda de amigos.

Kitty y Red estarán a cargo de otra generación de jóvenes con otras costumbres, modas e ideologías, mientras Leia y sus amigos viven sus adolescencias en los años noventa.

Contra las cuerdas

25 de enero

Netflix toma el tema de la lucha libre para crear una serie que ocupará lugar dentro de su extenso catálogo. La producción mexicana se llama ‘Contras las cuerdas’ y narra la historia de Ángela, quien tras permanecer seis años en prisión por un delito que no cometió, sale de la cárcel resulta a recuperar el amor y la confianza de su hija

HBO Max

Velma

Ya disponible

Ayer se estrenó el nuevo spin-off de los populares dibujos animados Scooby-Doo. El relato tiene como principal personaje a Velma Dinkley, el cerebro de la pandilla Scooby Doo Mystery Inc.

En esta serie animada el público conocerá el pasado de Velma Dinkley, la inteligente y tímida chica detrás de ‘Misterio a la orden’, y la que tal vez nunca ha recibido el crédito que en realidad merece.

The Last of Us

15 de enero

Adaptación en formato de serie del popular videojuego de Naughty Dog lanzado en 2013 para PlayStation 3, 'The Last of Us'.

La serie que se emitirá en HBO Max seguirá a Joel (Pedro Pascal), un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a través de un Estados Unidos postapocalíptico. También contará con Tommy (Gabriel Luna), el hermano menor de Joel y exsoldado.

En Prime Video

Hunters (segunda temporada)

Ya disponible

Los cazadores de nazis vuelven a la carga en esta segunda y última temporada y, claro, tendrán que tener un plan ahora que ahora saben que Adolf Hitler está vivo.

¿Conseguirán acabar con él y su idea de crear un Cuarto Reich con la ayuda de su mujer Eva Braun? Habrá que ver si lo logran o no en esta divertirá serie producida por el también actor y director Jordan Peele.