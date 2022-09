En honor a Diego Verdaguer

“Esta gira se la dedicamos con todo nuestro amor y agradecimiento por todo el legado tan maravilloso que nos ha dejado”, con esta emotiva frase culminan Amanda Miguel y Ana Victoria los conciertos que conforman el tour ‘Siempre te amaré’, en honor del inolvidable Diego Verdaguer.

Este y muchos otros emotivos momentos erizarán la piel de los fronterizos que asistan el próximo 16 de septiembre al Teatro Plaza, para disfrutar del show que las cantantes dedican al fallecido intérprete argentino, mismo que se estrenó en Las Vegas, Nevada, y que recorrerá más de 20 ciudades de Estados Unidos.

Durante el recital, los seguidores de Verdaguer serán testigos de un recuento de historias, música, nostalgia y añoranza, a través de los éxitos que lo convirtieron en una leyenda del romanticismo melódico en el continente americano.

Las voces de Amanda y Ana Victoria darán vida a los temas más populares de su esposo y padre, respectivamente, como lo son ‘La Ladrona’, ‘Pídeme’, ‘Mi Buen Corazón’ y ‘Quién de los dos será’.

Así mismo interpretarán ‘Él me mintió’, ‘Castillos’, ‘Así no te amará jamás’ y ‘Hagamos un trato’, por parte de Miguel; mientras que Ana Victoria deleitará con ‘Si mañana no me ves’ y ‘Yo no lloro por llorar’, entre otros.

Para cerrar con broche de oro y mucha emoción, aparecerá en el escenario un holograma de Diego Verdaguer cantando ‘Volveré’ junto a su esposa e hija, momento que sin duda arrancará hasta alguna lágrima entre los presentes.

De esta forma, el concierto ‘Siempre te amaré’ promete dejar un bello mensaje de que ‘la vida sigue’ y gran nostalgia en la frontera.

Amanda Miguel y Ana Victoria

Teatro Plaza

16 de septiembre

8:30 p.m.

Boletos a la venta en ticketmaster.com

Costos van de los 65 hasta los 125 dólares