La constante amenaza que representa el Covid-19 en nuestras vidas demanda un completo estado de bienestar físico y mental. Por ello, hoy más que nunca es esencial llevar un estilo de vida saludable.

Para lograrlo, se necesita equilibrar la alimentación, el ejercicio y la calidad de sueño. Estos son los tres aspectos en los que nos debemos centrar para sentirnos y vivir mejor en tiempos de pandemia.

Y como bien dicen: “En el querer, está el poder”, así que no existen pretextos para cuidarnos, menos con las herramientas tecnológicas que nos facilitan el cumplimiento de nuestras metas, tales como las aplicaciones celulares.

Estas maravillas del mundo moderno lo tienen todo. Desde rutinas de ejercicio, sonidos relajantes para conciliar más fácil el sueño y hasta recordatorios para que no se te olvide tomar agua. Sólo basta con buscar las aplicaciones en tu celular y comenzar a cambiar tus hábitos.

Conoce aquí algunas aplicaciones que te serán de gran ayuda para que logres tener una alimentación más saludable, realizar ejercicio diario, beber suficiente agua y descansar durante toda la noche.

Nike Run Club

Disponible en iOS y Android

Esta aplicación tiene las herramientas que necesitas para comenzar o mejorar en el deporte del running. Cuenta con rastreo de carreras por GPS, desafíos de distancia semanales y mensuales, programas de entrenamiento personalizados para conseguir tus objetivos y motivación constante.

Sleep Cycle

Disponible en iOS y Android

Sleep Cycle es un reloj despertador inteligente que hace un seguimiento de sus patrones de sueño y le despierta durante el sueño ligero. Es una forma natural de despertarse con la que se sentirá descansado y lleno de energía. No es necesario colocar ningún dispositivo en la cama, la aplicación usa el análisis del sonido para supervisar el sueño.

Es valorado como el mejor despertador inteligente disponible en el mercado por CNN, Wired, The Guardian, The Wall Street Journal, la BBC y The New York Times.

Seven – 7 minutos de ejercicio

Disponible en iOS y Android

Es una aplicación que se puede utilizar sin internet, incluye circuitos de ejercicio con duración de siete minutos y un lapso de descanso de 30 segundos. La aplicación incluye instrucciones y el proceso de cómo realizar los ejercicios por medio de videos creativos.

Workout Trainer

Disponible en iOS y Android

Workout Trainer cuenta con ejercicios personalizados dirigidos por entrenadores expertos certificados. Incluye prácticas de yoga, entrenamientos de peso corporal de alta intensidad, rutinas rápidas de fuerza e intensidad y más.

Plant Nanny 2

Disponible en iOS y Android

Funciona como recordatorio de cuánta agua necesitas tomar al día, también es una aplicación divertida para motivar y pasar un buen rato, cada vez que se registra un vaso tomado, estarás regando a la plantita de la aplicación, haciéndola crecer.

Google Fit

Disponible en iOS y Android

Es difícil saber que actividades debes realizar o con qué intensidad para mantenerte saludable. Por ello, Google Fit trabajó junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Heart Association (AHA) para brindarte un objetivo de actividad que te ayudará a mejorar tu salud. Con Google Fit puedes establecer tus entrenamientos, supervisar tus objetivos y llevar una vida más sana y activa.

Lifesum

Disponible en iOS y Android

Dietas y planes personalizados, registros de alimentos y ejercicios, calculadora de calorías y recetas saludables en un solo lugar. Con Lifesum podrás seguir una dieta clásica y obtener registro de tu ingesta de calorías y maconutrientes, conocer tus hábitos diarios y llevar un registro de tu peso.

Calm: Meditación y Sueño

Disponible en iOS y Android

Historias para dormir, programas de respiración, clases magistrales y música relajante para ayudarte a concentrarte, relajarte o conciliar el sueño. Calm cuenta con más de treinta sonidos y escenas naturales relajantes.

Daylio Diario

Disponible en iOS y Android

Daylio te permite mantener un diario privado sin tener que escribir una sola palabra. Elige tu estado de ánimo y agrega actividades que has estado haciendo durante el día. También puedes agregar notas y crear un clásico diario íntimo.