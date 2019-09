Electrizante proyección

Si vas a El Paso este fin de semana y pasas por el centro comercial The Fountains at Farah a eso de las 6:30 de la tarde, aprovecha sus sábados de cine al aire libre.

Desde el 24 de agosto pasado, The Fountains reinició su programa ‘Movie Nite on The Lawn’ y consiste en que cada sábado, proyecta al aire libre algunas de las películas más taquilleras para toda la familia.

La programación de películas para esta temporada abarca historias de superhéroes, películas biográficas como ‘Selena’, y la función anual previa a Halloween del clásico ‘Hocus Pocus’.

La función inicia a las 7:30 de la tarde en la planta baja de The Fountains at Farah, en el punto que se localiza frente a los locales de Kona Grill y Chuy’s.

Puedes traer sillas plegables y mantas para sentarte en el pasto, y la recomendación es llegar temprano para alcanzar un buen lugar.

Cada semana, uno de los restaurantes de The Fountains se instala en el punto de proyección de las películas para ofrecer a la venta alimentos y bebidas.

Si llegas con tiempo de anticipación también puedes adquirir tu antojito o comida favorita con cualquiera de los locatarios del centro comercial para disfrutarla durante la función.

Si planeas asistir y notas que las condiciones climáticas cambian, puedes ingresar a la página en Facebook de The Fountains at Farah para consultar si la función sigue en pie o se cancela.

Por lo pronto, este 21 de septiembre a las 7:30 de la tarde es el turno de ‘Pokemon: Detective Pikachu’.





‘Pokémon: Detective Pikachu’

Año: 2019

Duración: 104 minutos

País: Estados Unidos





Sinopsis:

Un joven une fuerzas con el detective Pikachu para desentrañar el misterio detrás de la desaparición de su padre. El dúo dinámico descubre una trama tortuosa que representa una amenaza para el universo Pokémon.





Elenco:

Con Justice Smith, Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Bill Nighy, y Omar Chaparro.