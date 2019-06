El paraíso del antojo

En la ‘agobiante’ búsqueda de lugares para proponer en este espacio, una compañera me sugirió que visitara Oh My Pay. ¡Vaya sorpresa que me lleve!

Siendo yo una declarada amante del cheesecake, puedo decir que llegué al paraíso. Me dieron en mi mero mole, en mi debilidad, pues.

Les platico. Oh My Pay es el negocio de Itzel Martínez, joven estudiante de Publicidad, matriculada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La chica, muy entusiasta, un buen día vio en internet un negocio popular en las calles de Toronto, Canadá, y se preguntó ¿por qué no? Enseguida puso manos a la obra y empezó a proyectar lo que sería Oh My Pay.

El lugar en el que me platica esto es una coqueto carrito ubicado en uno de los dos parques que quedan contiguos y frente al glorioso y extinto Hipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez. Sí, en la avenida Vicente Guerrero, colonia Quintas Alameda.

Allí ofrece su maravilloso producto: rebanadas de cheesecake que se bañan en chocolate líquido y se coronan con dos toppings y un jarabe.

Me platica –mientras introduce la ‘paleta’ de pay de queso frío a la olla donde se mantiene fundido el chocolate- que antes ella se encargaba de hornear, pero que la demanda ha sido tanta que tuvo que buscar proveedores.

A sugerencia de Itzel, pues dice que la combinación más solicitada es la de nuez, fresa y nutella, le pido uno así. Y otro con almendra, oreo y lechera. En casa todos felices cuando llegué.

Las otras opciones para saborear este postre son con coco, M&M’s, mazapán y chispas de chocolate, y como jarabe, también hay cajeta y mermelada de fresa.

Decía que a casi un año de haber abierto Oh My Pay, el negocio ha crecido. Actualmente son dos sucursales. Además del carrito ambulante, hay un puesto en una plaza de comidas de la calle Ortiz Rubio, a unos metros de la Valle del Sol.

¡Ah! Y no será difícil encontrar estas ricas paletas en eventos, pues también brindan ese servicio.





Oh My Pay

Vicente Guerrero y Alameda

En el parque frente al Ex Hipódromo

Abierto de jueves a domingo de 7:00 a 10:30 p.m.





Valle del Sol

Calle Ortiz Rubio (plaza de comidas)

Abierto de miércoles a domingo de 5:00 a 10:00 p.m.