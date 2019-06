El arte de la luz

De dos visiones unidas por el arte de la fotografía resulta ‘Vida y Tierra’, una exposición que muestra a detalle la belleza de la naturaleza y de la obra del ser humano en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Elisa Chacón y Víctor Hugo Delgado son los autores de las imágenes que se exhiben en el recinto cultural desde el 17 de mayo y que permanecerán hasta el 30 de junio.

En la muestra la vida y la tierra se contraponen: la naturaleza resistente e imponente con la capacidad de divinizar algo tan pequeño como los insectos, es reflejada por Elisa, mientras que la belleza del caos creada por el ser humano es representada con la lente de Víctor.

Elisa Chacón Martínez incursionó en el mundo de la fotografía, desde temprana edad. Su formación en medicina del trabajo y salud ocupacional, la llevo a sentirse atairada al microscópico mundo de los insectos y la madre naturaleza.

En 2015, se inscribió como alumna en los cursos de fotografía impartidos por el Centro Cultural de las Artes (CUDA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua (UACJ), en donde tuvo la oportunidad de conocer a Ogla Liset Olivas y a Víctor Hugo Delgado, quienes pulieron sus conocimientos en el fascinante mundo de la Macrofotografía.

Víctor Hugo, empezó en la fotografía en 1981, estudió Arte Fotográfico en la ciudad de Chicago en 1984 en The School Of Art Institute Of Chicago, y actualmente es profesor de fotografía en blanco y negro;iluminación fotográfica y photoshop en la UACJ.

Ha participado en exposiciones colectivas en El Paso, Tx., y las Cruces Nuevo México y en la ciudad. También, ha tenido la oportunidad de realizar exposiciones individuales en macrofotografía en el marco del Congreso Nacional de Salud en el Trabajo en Guanajuato.





Exposición fotográfica ‘Vida y Tierra’

De Elisa Chacón y Víctor Hugo Delgado





Museo de Arqueología e Historia El Chamizal

7:00 pm

Permanece abierta hasta el 30 de junio

Entrada libre