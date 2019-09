Dobletea Maná

El grupo tapatío Maná realiza desde el 31 de agosto una gira por 22 ciudades de Estados Unidos que llegará a El Paso no en una, sino en dos fechas.

Este 11 de septiembre, Fher Olvera y su banda llegan al Don Haskins Center de El Paso con la gira Rayando el Sol, en la que vuelven a compartir escenario luego de tres años. Por demanda popular, el grupo abrió otra fecha el 6 de noviembre en el mismo lugar en El Paso. Al cierre de esta edición, aun quedaban entradas para el espectáculo de este 11 de septiembre, al igual que para el 6 de noviembre.

No pierdas entonces la doble oportunidad de ver en escena a una de las bandas latinoamericanas más exitosas, con más de 40 millones de discos vendidos a nivel mundial, siete Latin Grammys y cuatro Grammys ganados a lo largo de su carrera de 33 años.

Maná tomó como bandera de su gira el tema al que consideran un amuleto de buena suerte, el que catapultó su carrera musical y que en esta gira regresa renovado gracias a la nueva versión que grabaron con el cantante español Pablo Alborán.

“Le tenemos mucho cariño. Fue el tema que nos rescató del anonimato. Estábamos a punto de separarnos, no teníamos contrato ni plata y Alex no tenía comida en su refrigerador y, de momento, se destapó durísimo. A la gente le ha gustado mucho y la siguen cantando”, dijo Fher Olvera a El Universal.

El 15 de agosto, el grupo participó por primera vez en el programa Good Morning America, de la cadena ABC para promocionar su gira que acaba de iniciar el 31 de agosto, cuyas ventas hasta el momento la han convertido en la más exitosa de su historia. La prueba es que para esta gira, tienen siete fechas vendidas en The Forum, una arena en Los Ángeles con capacidad para 17 mil 505 personas.





Maná: Rayando

el Sol Tour

• 11 de septiembre

• 8:00 p.m.

• Don Haskins Center en El Paso

(Calles Mesa y Glory Road)

• Boletos: Desde 76 hasta 222 dólares más impuestos

• A la venta a través de www.ticketmaster.com y en UTEP Ticket Center





Segunda fecha:

• 6 de noviembre

• 8:00 p.m.

• Don Haskins Center

• Boletos desde 72 hasta 379 dólares más impuestos

• A la venta a través de www.ticketmaster.com y en UTEP Ticket Center









Acerca de…





• Los orígenes de Maná se remontan a un grupo musical llamado Sombrero Verde, integrado por José Fernando (Fher) Olvera (voz); Gustavo Orozco (guitarra eléctrica); y los hermanos Calleros: Juan Diego (bajo), Ulises (guitarra eléctrica) y Abraham (batería) en Guadalajara.





• En 1980 se unieron para tocar distintos temas de grupos a los que admiraban, entre ellos The Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, entre otros.





• Inicialmente, se hacían llamar The Spies of the Green Hat, pero pronto el nombre se abrevió a Green Hat y, finalmente, se adaptó al español como Sombrero Verde, ya que la banda deseaba tocar rock en su propio idioma.





• En 1981 publicaron su primer

disco ‘Sombrero Verde’ bajo el sello Ariola; los sencillos fueron ‘Vampiro’, ‘Profesor’, ‘Long time’ y ‘Despiértate’.





• En 1984, con la salida de Abraham Calleros, llegó el baterista de origen cubano-colombiano nacido en Miami, Alex González.





• Sombrero Verde continuó hasta 1986, cuando el guitarrista Gustavo Orozco abandonó la agrupación.





• Al quedar de nuevo el grupo como cuarteto, Fher cierra el capítulo de Sombrero Verde y formó Maná ese mismo año.





Grammys ganados:





• Mejor Interpretación Rock/Alternativo latino por el disco ‘Sueños Líquidos’ en 1998.





• Mejor Álbum Rock Alternativo Latino por ‘Revolución de Amor’ (2002).





• Mejor Álbum Rock-alternativo

o Urbano Latino por ‘Amar

Es Combatir’ (2006)





• Mejor Állbum Pop, Rock

o Urbano Latino por el disco ‘Drama y Luz’ (2011)