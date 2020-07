Diversión a un click

Vamos… a pasar el tiempo

En estos tiempos de confinamiento, preocupación constante y estrés, el ocio no sólo nos permite distraernos, divertirnos o relajarnos, sino también descubrir cosas nuevas cada semana gracias a la magia del streaming y del Internet.

Desde novedades en libros, canciones y películas, hasta en documentales y podcasts, puedes encontrar en diversos sitios que están a la distancia de un ‘click’, una descarga o de la presión del botón de ‘play’.

Practica un ocio responsable en esta cuarentena y aprovecha tu tiempo libre en actividades que puedes realizar desde casa, tal como escuchar música de tus artistas preferidos, leer un libro o engancharte con una gran producción.

Playlist de la semana

Encuentra los estrenos musicales más recientes de tus artistas preferidos y escúchalos de manera gratuita en Spotify.

1. ‘Coño’ de Jason Derulo, Puri y Jhormountain

2. ‘EXHALE’ de kenzie con Sia

3. ‘Cuando Tú Me Bailas’ de Ana Torroja

4. ‘How You Like That’ de BLACKPINK

5. ‘Girlfriend’ de Charlie Puth

6. ‘Past Life’ de Trevor Daniel con Selena Gomez

7. ‘BLACK PARADE’ de Beyoncé

8. ‘Learn to Fly’ de Surfaces y Elton John

9. ‘Love’ de Mon Laferte

10. ‘Hoy’ de Residente

11. ‘La Mexicana’ de Paty Cantú e Hispana

12. ‘Desahogo’ de Nicky Jam y Carla Morrison

13. ‘Wash Us In The Blood’ de Kanye West y Travis Scott

14. ‘Glory’ de Lil Wayne

15. ‘Daisies’ de Katy Perry

Los podcasts más escuchados

Aquí los podcasts más exitosos de la semana según las ‘Listas de éxitos en podcasts’ de Spotify.

1. ‘Leyendas Legendarias’

El podcast de los juarenses José Antonio Badía y Eduardo Espinosa es uno de comedia en el que cada semana se exploran casos de crímenes reales, fenómenos paranormales o eventos históricos peculiares con un sentido del humor absurdo e inusual.

2. ‘La Cotorrisa’

Programa en el que Ricardo Pérez y Slobotzky ‘cotorrean’ y hablan de noticias extrañas, datos curiosos y anécdotas hilarantes.

3. ‘Se regalan dudas’

Lety Sahagpun y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran para cuestionarse todo, todo lo que esta a nuestro alrededor.

4. ‘Martha Debayle’

En este podcast Martha Debayle habla de todo: amor, pareja, salud, sexo, música, niños y alegrías.

5. ‘Horóscopos de Hoy’

Este programa da un pronóstico diario de la vida y guía en temas de crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer.

Vamos… a entretenernos

Novedades en libros

No te pierdas los lanzamientos literarios más destacados de la semana según el sitio digital de las librerías Gandhi.

Los libros aquí enlistados se pueden adquirir por Internet a través de la página gandhi.com.mx, que cuenta con envío gratis de tres a siete días hábiles.

‘Mi madre’ de Yasushi Inoue

Páginas: 164

Sinopsis: Ésta es una historia tan vieja como el mundo, una prueba por la que casi todo ser humano ha de pasar: ser testigo de la muerte de aquellos que le dieron la vida, y antes, padecer el trance de ver cómo la edad convierte a los progenitores en niños indefensos en brazos de sus propios hijos, de pronto devenidos padres, cuidadores.

‘El enigma de la habitación 622’ de Joël Dicker

Páginas: 624

Sinopsis: Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro.

‘Bajo el volcán’ de Malcolm Lowry

Páginas: 520

Sinopsis: Es Día de Muertos y Geoffrey Firmin pasea por las cantinas de Quauhnáhuac mientras dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se asoman como trágico recordatorio de la crisis que tiene con Yvonne, quien acaba de regresar a México como último recurso para evitar la caída de su matrimonio y de Firmin, su esposo.

‘El libro de los monstruos’ de Juan Rodolfo Wilcock

Páginas: 160

Sinopsis: Juan Rodolfo Wilcock nos presenta aquí un manual, no menos fabuloso, de textos breves, aunque ceñido a códigos totalmente distintos: los monstruos de Wilcock siempre se contemplan con una traviesa sonrisa en los labios, que a veces desemboca en carcajada. Heredero directo del último Flaubert y de Kafka, sus criaturas corresponden al reino exclusivo del humor negro y la ironía feroz.

‘El dominio mundial’ de Pedro Baños Bajo

Páginas: 368

Sinopsis: La fuerza militar, la capacidad económica, la diplomacia, los servicios de inteligencia, los recursos naturales, el conocimiento y la comunicación estratégica, entre otros, se muestran como las herramientas que utilizan las grandes potencias para imponer su voluntad y control en este nuevo libro de Pedro Baños.

Para disfrutar en Netflix

El grande del streaming nunca decepciona. Casi a diario cuenta con estrenos de series, películas y documentales para niños, jóvenes y adultos.

No te pierdas los lanzamientos más recientes y los próximos estrenos de producciones que te regalarán horas de entretenimiento.

‘Mucho mucho amor: La leyenda de Walter Mercado’

Documental

Estreno: Disponible desde el pasado 8 de julio

Sinopsis: El mítico, adorable y deslumbrante astrólogo Walter Mercado desapareció en el apogeo de su fama. Este emotivo documental revela por qué.

‘Zac Efron: Con los pies sobre la tierra’

Serie documental

Estreno: Hoy 10 de julio

Sinopsis: Este programa de viajes por el mundo explora modos de vida saludables y sostenibles de la mano del actor Zac Efron y el especialista en bienestar Darin Olien.

‘La vieja guardia’ de Gina Prince-Bythewood

Película de acción

Estreno: Hoy 10 de julio

Sinopsis: Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes, justo cuando descubren a una nueva integrante.

La cinta es protagonizada por Charlize Theron.

‘El negocio de las drogas’

Miniserie documental

Estreno: 14 de julio

Sinopsis: Un exanalista de la CIA investiga el comercio de seis sustancias ilícitas para documentar cómo las drogas incitan a comportamientos peligrosos y hasta letales.

‘Oscuro deseo’ de Leticia López Margalli

Serie de suspenso

Estreno: 15 de julio

Sinopsis: Alma (Maite Perroni), una mujer casada, vive una escapada de fin de semana que enciende una pasión, desencadena una desgracia y la hace dudar de su círculo más íntimo. Cuenta con las actuaciones de Erik Hayser y Alejandro Speitzer.

‘Spider-Man: De regreso a casa’ de Jon Watts

Película de superhéroes

Estreno: 16 de julio

Sinopsis: Peter Parker vuelve a su rutina de estudiante hasta que la aparición de un nuevo villano le da la oportunidad de demostrar su valor como superhéroe.