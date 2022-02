Disfrútalo a solas

Lungo Café es ese lugar en el que seguro desearás estar si necesitas un tiempo a solas con tu café.

Acogedora, con estantes que invitan a tomar un libro y perderte en la lectura, la cafetería tiene detrás de la barra su mayor tesoro: granos selectos de café mexicano y expertos en su preparación.

Como es pequeña, no hay rincón al que no llegue ese encantador aroma, valor que buscó preservar Valeria López, autora del proyecto que se cristalizó hace dos meses, cuando abrió sus puertas en Melquiades Alanís, a pocos metros de Plutarco Elías Calles.

“Desde hace tiempo soy distribuidora de café y hago coffee breaks. Mi sueño siempre había sido tener una cafetería, pero unificada, con comunicación entre el barista y el cliente”, apuntó Valeria.

Por eso, Lungo Café tiene una barra abierta que permite que fluyan los aromas y que el visitante pueda admirar el trabajo que el experto realiza.

“Yo quiero que la gente vea cómo preparo el café porque me especializo en métodos artesanales, me interesa que vean cómo se hacen las cosas para crear una cultura del café”, enfatizó.

La materia prima con la que se preparan exquisitas bebidas, como sus versiones de espresso, latte, capuccino, white moka, flat white, machiato y americano, es café proveniente de la cordillera de Chiapas, “un grano de tueste medio, con notas aromáticas a chocolate y caramelo”.

Asimismo, se utiliza café de Miramar, comunidad situada en el Municipio de Santa María Yucuhiti, Oaxaca, particularmente para los métodos artesanales.

Sobre esta elaboración, Valeria explicó que la extracción de café se hace a través de métodos como el V60, aeropress, chemex y el más popular, la prensa francesa, que dan como resultado cafés de distintas características.

“Con cada uno cambia la textura del café, algunos no utilizan filtros y salen terrosos, cuando se utiliza filtro sale claro, rojizo, amielado, depende de cada método”.

Si bien no necesita acompañamiento, pues el café es rico per se, no está nada mal disfrutar de un panini de pavo o roast beef, o bien, de una lasagna de mandarina o pastel de chocolate.

La aspiración de Valeria es que en un futuro personas de todo el país identifiquen a Ciudad Juárez como un referente del café, donde se encuentren los mejores baristas.

Si emergen más lugares como Lungo Café, seguro su sueño se hará realidad.

Lungo Café

Melquiades Alanís 5019-10

Colonia Partido Díaz

Abierto de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.