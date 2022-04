Dios salve a la reina

Al paso del tiempo no hay quien haya podido tumbar del trono a la reina y quitarle la corona que por antonomasia le pertenece.

El legado de Queen, la legendaria banda británica liderada por Freddie Mercury está más viva que nunca y debe ser celebrada por todo lo alto entre las actuales y futuras generaciones.

PUBLICIDAD

El grupo fronterizo Mantarraya se encarga este 1 de mayo de esa misión a través de un tributo musical con los éxitos que han hecho de la banda británica una leyenda musical.

El lugar será Complejo Polanco, donde las pueras abrirán a partir de las 8:00 de la noche. Mantarraya presentará un repertorio con 16 canciones de Queen, tan emblemáticas como ‘Killer Queen’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Show Must Go On’, ‘You’re my Best Friend’, y ‘Somebody to Love’..

La agrupación tributo es una banda que se formó hace 10 años en El Paso y en su alienación original están los hermanos Martín, Sergio y Ricardo Carmona, integrantes también del famoso grupo Amanecer.

Toma nota

Tributo a Queen

1 de mayo a las 8 de la noche *abren las puertas

Complejo Polanco

Venta de boleto en Taquilla

www.donboleton.com