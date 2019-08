Destellos de punk

Del resurgimiento del punk, entre los 80’s y los 90’s, surgió una camada que suavizó el sonido, hizo de las letras algo más ligero y compuso sobre una base de acordes simples. Con sede en California, a este género se le bautizó como pop punk, y este 4 de agosto, uno de sus máximos representantes llega a El Paso. Me refiero a Blink 182.

En gira conmemorativa a los 20 años del lanzamiento de ‘Enema of the state’, sin duda el álbum más vendido del trío, Mark Hoppus, Travis Barker y Matt Skiba se presentarán en el Don Haskins Center de UTEP a las 7 de la tarde.

A poco de lanzar nuevo material, como lo anunció Mark el pasado 19 de julio durante el show que dieron en el programa Good Morning America, la banda recorre las principales ciudades de Estados Unidos al lado del rapero Lil Wayne.

Según registros de sus más recientes conciertos, Blink 182 emociona a sus seguidores con temas como ‘Dumpweed’, ‘What’s my age again?’, ‘Adam’s song’ y ‘Built this pool’, así como ‘Blame it on my youth’, primer adelanto de su próximo álbum.

La agrupación californiana tuvo su punto climático justamente hace 20 años, cuando sonaban los éxitos que integran ‘Enema of the state’, y tras el arribo del baterista Travis Barker, quien aportó al sonido que en ese entonces correspondía a los líderes Tom DeLonge y Mark Hoppus.

Juntos siguieron activos hasta 2005 y vino después un periodo de descanso que duró hasta 2009, con una reunión y un respectivo sexto lanzado disco dos años después, titulado ‘Neighborhoods’.

El éxito de la banda conocida por su humor satírico se mide en los 40 millones de discos que han vendido en todo el mundo, 13 de ellos solo en Estados Unidos.





Blink 182

4 de agosto a las 7:00 p.m.

Don Haskins Center de UTEP

Entrada: 32.75, 42.75 y 82.75 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster