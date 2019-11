Desafía el tiempo con su sabor

A pesar de las franquicias, de los puestos en cada esquina y del crecimiento de la ciudad, Hamburguesas Kiko’s se mantiene firme en su domicilio desde 1975.

En la calle Constitución casi esquina con la avenida 16 de Septiembre, en el centro de Juárez, estas hamburguesas guardan una magia que desafía el efecto del tiempo y de cualquier paladar, refinado o no.

Kiko’s es uno de esos lugares tradicionales de comida que te hacen decir que no eres juarense si no has comido una hamburguesa de aquí.

Rigoberto Díaz Ramírez, encargado de Kiko’s me platica que este local empezó en 1975 en un pasillo ubicado frente a su actual domicilio.

“Se hacían filas de gente hasta que en 1985 se cambiaron a este local”.

Hamburguesas y papas es toda la variedad en el menú, pero su sabor particular que se mantiene intacto desde el 75 forma parte de los recuerdos de miles de juarenses, que vuelven por nostalgia y porque afirman que no hay otra hamburguesa igual a las de aquí.

Las hay sencillas, sencilla con queso, sencilla con queso y winni (salchicha), doble carne, doble carne con queso y doble carne con winni.

El encargado atribuye humildemente la fama de Kiko’s a la carne fresca, natural y no congelada que es la protagonista de este manjar.

Mientras acomoda las tortas de carne sobre la plancha, Rigoberto dice que muchos clientes que se fueron a vivir al extranjero y por alguna razón vuelven a Juárez, vienen por su hamburguesa.

“Ahorita un cliente me dijo que su hermana vive en el extranjero y cuando viene, lo primero que pide es una hamburguesa de aquí”.

Cada una lleva su cebolla, mostaza, mayonesa, cátsup, lechuga y otro ingrediente mágico: la salsita verde de chile jalapeño que es el sello de Kiko’s.

“Lo único que no le ponemos a las hamburguesas es aguacate”, dice Rigoberto. “El aguacate le roba sabor a la carne y nunca lo hemos usado, ese es para las tortas”.

Sea producto de la añoranza, de su receta casera de carne o de una tradición juarense, una hamburguesa de Kiko’s refrenda en cada mordida su fama de sabrosa y ya lo sabes…si quieres sentirte juarense o llevarte un pedacito de esta ciudad a donde quiera que vayas, ven a comerte una.





Hamburguesas Kiko’s

Calle Constitución casi esquina con 16 de Septiembre

Abierto todos los días de: 12:00 a 10:00 p.m.

Sólo los martes: de 12:00 a 8:00 p.m.