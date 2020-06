Déjate cautivar por París ¡sin salir de casa!

/ La Santa Capilla

La luz de la Santa Capilla

La Santa Capilla, de estilo gótico, se encuentra en la Île de la Cité (donde también está la Catedral de Notre Dame) y fue completada en el siglo 13 para albergar reliquias cristianas. Sus bellos vitrales narran la historia del mundo de acuerdo con el Viejo y Nuevo Testamento. En este sitio web, puedes explorarla a tu propio ritmo con música de piano como acompañamiento. Para tomar este recorrido virtual hay que tener instalado Adobe Flash. www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/ Foto: Commons / Hardscarf

www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/

Un icono de la ciudad

La Torre Eiffel fue erigida hacia finales del siglo 19 como parte de los preparativos de la Exposición Mundial de París, celebrada en 1889. El año pasado, durante los festejos por el aniversario de esta estructura, la cadena televisiva TV5Monde publicó este video que recrea la experiencia de conocerla en persona. Está filmado en 360 grados y sólo es necesario arrastrar el cursor para cambiar la vista.

Muestras del Louvre

En su sitio web, el Museo del Louvre ofrece visitas guiadas de exhibiciones como "Founding Myths: From Hercules to Darth Vader", sobre la influencia que han tenido los mitos antiguos en el cine, la pintura y la música. Otra opción es "The Body in Movement", una muestra organizada por el célebre coreógrafo Benjamin Millepied sobre la danza en el arte. En otra sección, los cibernautas también pueden explorar una colección de antigüedades egipcias. www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Vista inigualable

La Basílica del Sagrado Corazón, en el barrio de Montmartre, se localiza en uno de los sitios más altos de París y encanta a los visitantes con las postales que ofrece de la ciudad al subir, pero también con su arquitectura romano-bizantina. Además de ofrecer imágenes tomadas en unas 450 ubicaciones, este recorrido virtual con audio incluye información sobre la historia del recinto, el origen de sus puertas de bronce y la piedra con la que se construyó la fachada.

www.sacre-coeur-montmartre.com/english/visit-and-audio-guide/article/panoramic-virtual-tour-of

Todo un clásico

La Opera de París tiene dos sedes, pero la más conocida es el Palais Garnier, abierto en 1875 y considerado una obra maestra de la arquitectura. En la plataforma Google Arts & Culture se puede tomar un tour de este recinto y del impresionante arte que alberga en su vestíbulo. Además, la exhibición virtual "Noureev à l'Opéra de Paris" rinde tributo al bailarín soviético Rudolf Nureyev, quien fungió como director del Ballet de la Ópera por seis años. artsandculture.google.com/partner/opéra-national-de-paris

artsandculture.google.com/partner/opéra-national-de-paris

Recorrido palaciego

El opulento Palacio de Versalles, donde vivieron monarcas como Luis XIV (el "Rey Sol") y María Antonieta, también se puede explorar en la plataforma de Google. Hay acceso a la Galería de los Espejos, la Capilla Real, los amplios jardines y mucho más. También se ofrecen contenidos especiales para quienes tengan dispositivos de realidad virtual como Oculus Rift. artsandculture.google.com/project/versailles Foto: Commons / Mirabella

El opulento Palacio de Versalles, donde vivieron monarcas como Luis XIV (el "Rey Sol") y María Antonieta, también se puede explorar en la plataforma de Google. Hay acceso a la Galería de los Espejos, la Capilla Real, los amplios jardines y mucho más. También se ofrecen contenidos especiales para quienes tengan dispositivos de realidad virtual como Oculus Rift.

artsandculture.google.com/project/versailles