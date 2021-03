Dejan huella

/ Las Sufragistas / Amelia / Frida / La Dama de Hierro / Reina del Desierto / Talentos Oscuros

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, aquí te compartimos algunos biopics sobre féminas que han dejado huella en la historia universal.

Grandes mujeres en la hisotira

Celebramos el Día Internacional de la Mujer con biopics sobre mujeres que han dejado huella en la historia universal, como Amelia Earhart, una aviadora que alcanzó la fama por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial o Gabrielle Chanel, conocida artísticamente como Coco Chanel, ?una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel.

Estas son las 10 películas sobre mujeres notables que debes ver

1 Amelia

Amelia, 2009.

Director: Mira Nair.

Actúan: Hilary Swank, Richard Gere y Ewan McGregor.

Historia: Cuenta las hazañas de Amelia Earhart, una legendaria aviadora que desapareció en 1937 mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, cuando intentaba dar la vuelta al mundo.

Dato: Está inspirada en la biografía escrita por Susan Butler y Mary Lovell. Su adaptación cinematográfica se llevó un Hollywood Film Awards por la actuación de Hilary Swank.

Dale clic: Amazon Prime Video.

2 Frida

Frida, 2002.

Director: Julie Taymor.

Actúan: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush y Edward Norton.

Historia: Biopic sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, que aborda sus logros, su accidente y su relación con Diego Rivera y Leon Trotsky.

Dato: Basada en el libro de Hayden Herrera, esta adaptación recibió dos Óscares de los seis a los que aspiraba.

Dale clic: Claro Video.

3 Coco antes de Chanel

Coco avant Chanel, 2009.

Director: Anne Fontaine.

Actúan: Audrey Tautou, Alessandro Nivola y Marie Gillain.

Historia: Una joven de familia modesta se convierte en una gran diseñadora de moda a nivel mundial, siendo autodidacta.

Dato: Recibió varias nominaciones en los premios BAFTA y uno en los de La Academia, pero no obtuvo ningún triunfo, pese a que era de las favoritas en las quinielas.

Dale clic: Itunes.

4 Talentos Ocultos

Hidden Figures, 2016.

Director: Theodore Melfi.

Actúan: Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe.

Historia: Sigue a tres científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA en los 60 y lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos.

Dato: Recibió tres nominaciones en los premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto para Octavia Spencer.

Dale clic: Amazon Prime Video.

5 La Dama de Hierro

The Iron Lady, 2011.

Director: Phyllida Lloyd.

Actúan: Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head y Richard E. Grant.

Historia: Cuenta la vida y obra de Margaret Thatcher, una mujer de origen humilde que logró convertirse en Primera Ministra.

Dato: Recibió dos Óscares, uno de ellos para Meryl Streep, quien también se llevó el Globo de Oro, el BAFTA, el reconocimiento del Círculo de Críticos de Nueva York. todas en la categoría de Mejor Actriz.

Dale clic: Filmin.

6 Juana de Arco

The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999.

Director: Luc Besson.

Actúan: Milla Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway y Dustin Hoffman.

Historia: Juana es una muchacha religiosa, pero tras el asesinato de su familia, decide expulsar a los ingleses de Francia, bajo sus propios métodos.

Dato: Recibió varias nominaciones en los Premios César, de los cuales ganó dos.

Consíguela: Amazon México.

7 Joy: El Nombre del Éxito

Joy, 2015.

Director: David O. Russell.

Actúan: Jennifer Lawrence, Robert De Niro y Bradley Cooper.

Historia: Sigue a una humilde trabajadora de Long Island, que se convirtió en una popular inventora de productos del hogar y también en uno de los rostros más conocidos de la teletienda americana.

Dato: Jennifer Lawrence fue nominada en los Premios Oscar y ganadora de un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Comedia.

Dale clic: Claro Video.

8 Las Sufragistas

Suffragette, 2015.

Director: Sarah Gavron.

Actúan: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Anne-Marie Duff y Meryl Streep.

Historia: Se centra en las primeras participantes en el movimiento británico en favor del sufragio femenino de finales del siglo 19 y principios del siglo 20.

Dato: Es la primera película en la historia que se rueda en el Parlamento del Reino Unido, con el permiso de sus miembros.

Dale clic: Claro Video.

9 La Reina del Desierto

Queen of the Desert, 2015.

Director: Werner Herzog.

Actúan: Nicole Kidman, James Franco y Robert Pattinson.

Historia: Presenta a Gertrude Bell, la primera mujer en graduarse en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Fue escritora, arqueóloga y espía del Gobierno Británico.

Dato: Fue aplaudida en el Festival de Berlín y por medios como Variety, que escribieron: "Una historia épica cautivadora, aunque con carencias dramáticas".

Dale clic: Claro Video.

10 Colette

Colette, 2018.

Director: Wash Westmoreland.

Actúan: Keira Knightley, Dominic West y Denise Gough.

Historia: Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle Colette, autora de las novelas "Claudine" y "Gigi", que causaron polémica en el París de los años 20.

Dato: Fue ganadora en los Hollywood Music In Media Awards y nominada en los British Independent Film Awards y los Satellite Awards.

Dale clic: HBO GO.