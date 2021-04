De vuelta al mar

Agencia Reforma / Si bien la Compañía Norwegian Cruise Line ya contaba con protocolos sólidos de salud y seguridad, ha estado trabajando en la mejora de los mismos y asesorándose con expertos. Todo con el fin de ver, de nuevo, sonrisas e ilusiones a bordo / En principio, Norwegian Cruise Line reiniciará sus operaciones con una capacidad reducida en los barcos Norwegian Jade, Joy y Gem. / Tras vivir experiencias en alta mar, los aventureros del Norwegian Cruise Line podrán explorar ruinas antiguas y playas soleadas gracias al itinerario de siete días por las Islas Griegas, a bordo del Norwegian Jade, que zarpará desde Atenas (Piraeus)

¿Extrañas abordar un crucero y navegar por alta mar? Si respondiste que sí, quizá te entusiasme saber que Norwegian Cruise Line anunció hace unos días el esperado retorno de sus operaciones con nuevos itinerarios que navegarán por el Caribe y Europa a partir del 25 de julio de este año.

En principio, la naviera reiniciará sus operaciones con una capacidad reducida en los barcos Norwegian Jade, Joy y Gem. Estos últimos serán los primeros de su flota de 17 barcos en dar la bienvenida a los pasajeros que se animen a viajar de nuevo.

Y tras vivir experiencias en alta mar, los aventureros podrán explorar ruinas antiguas y playas soleadas gracias al itinerario de siete días por las Islas Griegas, a bordo del Norwegian Jade, que zarpará desde Atenas (Piraeus), a partir del 25 de julio.

También estará la opción de ir de isla en isla con los itinerarios caribeños de una semana disponibles desde Montego Bay, Jamaica -a partir del 7 de agosto, en el Norwegian Joy- o desde Punta Cana (La Romana), República Dominicana -a partir del 15 de agosto, en el Norwegian Gem-.

"Luego de más de un año de haber suspendido nuestros viajes, por fin ha llegado el momento en el que podemos informar a nuestros leales huéspedes del gran regreso de nuestros cruceros", dijo el presidente y CEO de Norwegian Cruise Line, Harry Sommer.

"Hemos estado trabajando diligentemente para reanudar nuestras operaciones, enfocándonos en la experiencia de los huéspedes con su salud y seguridad en primer plano. La creciente disponibilidad de la vacuna COVID-19 ha cambiado muchas cosas. La vacuna, combinada con nuestros protocolos de salud y seguridad respaldados por la ciencia, nos ayudará a ofrecer a nuestros pasajeros lo que creemos serán las vacaciones más saludables y seguras en altamar", agregó Sommer.

El directivo también comentó que todos los pasajeros que naveguen a bordo de los cruceros de Norwegian Cruise Line, con fecha de embarque hasta el 31 de octubre de este año deberán estar completamente vacunados y con una prueba realizada antes de abordar.

Más adelante se anunciarán los protocolos de bioseguridad que se sigan para los cruceros cuya fecha de embarque sea a partir del 1 de noviembre de este año.

Si bien la Compañía ya contaba con protocolos sólidos de salud y seguridad, ha pasado el último trabajando en la mejora de los mismos y asesorándose con expertos. Todo con el fin de ver, de nuevo, sonrisas e ilusiones a bordo.

Para saber

Norwegian Cruise Line Holdings (la compañía matriz) lanzó hace unos días un programa de Salud y Seguridad que trabajará en tres fundamentos y se llama SailSAFETM y anunció la existencia del

Global Health and Wellness Council ("The Coucil"), un grupo compuesto por seis expertos y que, al frente de diferentes campos, respaldan el regreso de las operaciones de la empresa. Además, el público tendrá la oportunidad de seguir a la Compañía, mientras hace los últimos preparativos para recibir de nuevo a los cruceristas, a través de la serie documental "EMBARK: The Series", que se estrenará el 15 de abril a las 20 horas de la costa del este de Estados Unidos, a través de www.ncl.com/embark.

Para más información consulta: www.ncl.com