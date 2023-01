Comparten sabiduría y experiencia

La novena edición del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) del Tecnológico de Monterrey se llevó a cabo del 16 al 18 de enero, reuniendo a líderes del pensamiento, la academia, promotores de la educación, emprendedores y sociedad civil, concentrados para reflexionar sobre los retos educativos más apremiantes.

El evento que se ha consolidado como el más importante en su tipo en toda Latinoamérica se realizó en el Campus Monterrey, en el marco de las celebraciones por el 80 aniversario de la universidad.

Allí, una comunidad universitaria participativa, así como consultores de empresas que trabajan por el futuro de la educación superior, compartieron sabiduría y experiencia al participar en un nutrido programa de conferencias y paneles magistrales encabezado por especialistas en la materia.

Organizado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey –fundado en 2020 con la finalidad de mejorar la vida de millones de personas alrededor del mundo mediante el avance del conocimiento- el congreso ofreció más de 250 ponencias, paneles, presentaciones de libros y mesas de networking durante los tres días.

La apertura oficial congregó a los asistentes en la Arena Borregas, donde Michael Fung, director ejecutivo del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterey, dictó la conferencia ‘Transformando la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida’, en la que destacó que la educación debe transmutar de un modelo tradicional hacia un paradigma de aprendizaje constante que desarrolle competencias transversales a fin de satisfacer las necesidades de las sociedades actuales que experimentan una evolución permanente.

Asimismo, en el transcurso del primer día se presentó el panel magistral ‘La universidad del futuro’, con la participación de los rectores de las universidades que conforman la Tríada: Raquel Bernal, de la Universidad de los Andes; Ignacio Sánchez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado del Tec de Monterrey.

En general, las temáticas que rigieron el congreso fueron: Innovación educativa, Tecnologías educativas, Aprendizaje a lo largo de la vida, Innovación académica en salud, Emprendimientos EdTech y Gestión de la innovación educativa.

Entre las personalidades más destacadas que asistieron al CIIE estuvieron Nina Smidt, directora ejecutiva y vocera del Consejo Siemens Stiftung; Gary A. Bolles, autor de ‘The Next Rules of Work’; Cheryl Regehr, vicerrectora de la Universidad de Toronto; Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior; y Stephen Harmon, decano asociado para Investigación de Georgia Tech, entre muchos otros.

Rumbo al IFE Conference 2024

Luego tres jornadas repletas de propuestas, encuentros y debates encaminados a co-crear el futuro de la educación, llegó el momento de la clausura.

José Escamilla, director asociado del Institute for the Future of Education, encabezó el cierre del evento y adelantó sobre la transformación que experimentará el CIIE, al convertirse en 2024 en el IFE Conference, plataforma global que buscará ser un lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana con el resto del mundo y viceversa.

CIIE 2023