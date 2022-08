Muchos días de Sol, amplias playas plagadas de arena, surf tanto para expertos como para principiantes, buena vibra playera y, sobre todo, un estilo de vida relajado es lo que hallarán quienes opten por ir a este destino.

Si buscas una ciudad que represente a la icónica California, todas las señales apuntan a Huntington Beach, también conocida como Surf City USA.

Además de las impresionantes olas y las playas bañadas por el sol, Huntington ofrece todo el lujo característico del Condado de Orange. Si nunca has visitado este divertido sitio, te presentamos algunas razones que te harán elegirlo para tus próximas vacaciones.

Por muy turístico que parezca, no puedes visitar este lugar del sur de California sin hacer una parada en el muelle de Huntington Beach, mirar un atardecer desde ahí es un momento Huntington por excelencia. Escucha las melodías que entonan los músicos callejeros y alquila elementos esenciales de pesca (solo una caña, un carrete y un cebo servirán) para intentar lanzar una línea. No se requieren licencias de pesca en el muelle, por lo que no hay trámites previos. Tampoco es preciso ser experto, de lo que se trata es de disfrutar el momento.

Otro de los imperdibles, ya sea que practiques este deporte, o no, es el Museo Internacional de Surf. Ahí es posible ver la una titánica tabla de surf, la cual logró llevar a 66 personas en una ola durante 12 segundos completos el 20 de junio de 2015. Aprovecha la visita para conocer la exposición que presenta a leyendas locales del sur de California y tablas vintage tanto para practicar surf como skate.

Quienes busquen diversión deben saber que, para un estado ampliamente conocido por su vino, California también se distingue por contar con el fino arte de la cerveza artesanal. Four Sons Brewing genera algunas opciones deliciosas: prueba su Surf City Pale Ale, sentirás que te transportas a los trópicos, o la Land of the Hopportunity, una deliciosa IPA. Al ir de bares o a un taberna hallarás otras opciones artesanales que catarás bajo un clima inmejorable. En algunos sitios ofrecen catas guiadas y, a menudo, también hay grupos locales tocando en vivo.

Por si fuera poco este destino es Pet-Friendly, especialmente Huntington Dog Beach. Este tramo de arena se encuentra a lo largo de la Pacific Coast Highway (PCH) entre Seapoint Avenue y 21st Street, y es una gran oportunidad para que tu mejor amigo juegue con otros perros amantes de la playa mientras toma un poco de sol. El cercano Huntington Dog Beach Trail registra una distancia de ida y vuelta de 1.6 millas para aquellos que prefieren mantenerse siempre en movimiento. Toma en cuenta que una ley de la ciudad requiere que los perros estén atados, y este es el único lugar donde no recibirá una multa (salvo alguna que suceda alguna catástrofe, por supuesto). Aunque, en realidad, lo ideal es evaluar cómo reacciona tu compañero peludo a las olas, la arena y a otros perros antes de soltarlo.

TOME NOTA

Para obtener más información sobre las actividades que puedes realizar en este destino consulta las siguientes páginas: www.surfcityusa.com, www.huntingtonbeachsurfingmuseum.org, www.foursonsbrewing.com y https://es.dogbeach.org/. Sin duda, hallarás mucha inspiración.